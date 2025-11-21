Miss Universo 2025 sorprendió con la eliminación de Aldana Masset y la coronación de Fátima Bosch

21 de noviembre de 2025
{}
El sueño argentino terminó en el certamen Miss Universo 2025 con la eliminación de Aldana Masset, mientras Fátima Bosch se llevó la corona. Mirá los detalles.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas se celebró la coronación de Miss Universo 2025. Lamentablemente, el sueño argentino llegó a su fin con la eliminación de Aldana Masset, mientras que Fátima Bosch se consagró como la flamante ganadora, obteniendo la máxima distinción del certamen.

Eliminación de Aldana Masset y coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La ceremonia final de Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena de Tailandia, dejó momentos polémicos. La representante argentina, Aldana Masset, no logró avanzar al Top 12, pese al fuerte respaldo de los fanáticos en redes sociales. Su eliminación generó desconcierto entre los seguidores locales, quienes la veían como una seria candidata.

La representante argentina, Aldana Masset, fue eliminada de Miss Universo 2025

Por otro lado, Fátima Bosch, representante de México, se llevó la corona y se convirtió en la nueva Miss Universo. Recibió la corona de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, superando en la definición a la anfitriona Praveenar Singh, de Tailandia, y a la venezolana Stephany Abasali.

Fátima Bosch de México se coronó como la nueva Miss Universo

Con este triunfo, Bosch se suma al selecto grupo de ganadoras mexicanas, siendo la cuarta en la historia después de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2017). Su victoria marca un nuevo capítulo en el legado mexicano dentro del certamen internacional. / NA

