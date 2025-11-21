21 de noviembre de 2025
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Un accidente vial entre dos camionetas causa demoras en el tránsito del Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña, en Godoy Cruz.

Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil.

Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial del que participaron dos vehículos y terminó con el vuelco de uno de estos, ocurrió en la mañana de este viernes en el Acceso Sur de Godoy Cruz, provocando además un importante despliegue policial para asistir a un hombre lesionado.

El siniestro ocurrió minutos después de las 9 en el Acceso Sur, en la mano hacia el sur, a la altura del cruce con Rodríguez Peña, en Godoy Cruz, generando congestión vehicular.

Accidente Acceso Sur Godoy Cruz

Desde el área de Tránsito de Godoy Cruz indicaron que uno de los rodados, una camioneta que hacía un reparto de panificados, “despistó y volcó”, por lo que tuvo que intervenir Bomberos Voluntarios del departamento para asistir al hombre que manejaba el coche.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales, aunque sí se registran demoras en el tránsito en el Acceso Sur.

Grave accidente vial en Godoy Cruz con un herido

Según las primeras pericias, el accidente vial fue protagonizado por una Renault Kangoo blanca, patente AA904WU, que circulaba por Acceso Sur hacia el sur.

El coche hacía un reparto de una conocida panadería de Villa Nueva y al parecer, “rozó” con otro vehículo, provocando que el conductor perdiera el dominio de la camioneta y se despistara, para luego volcar.

Transito accidente acceso godoy cruz

El rodado quedó, completamente dado vuelta, por lo que la policía y bomberos tuvieron que intervenir rápidamente para asistir al damnificado.

Afortunadamente, este hombre fue rescatado y sólo sufrió golpes leves, por lo que fue trasladado a un hospital por precaución, pero su estado de salud era bueno.

El accidente vial provocó congestión en el tránsito en la mano hacia el sur, por lo que personal de Tránsito Municipal redujo la calzada mientras Científica realizó las pericias de rigor.

Fotos: Yemel Fil.

Por Soledad Maturano
 





