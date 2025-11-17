Llega a Godoy Cruz el Mendoza Sax Fest: tres noches de saxofón, electrónica y jam sessions gratuitas

Entre el 21 y el 23 de noviembre, el encuentro de alcance global dedicado al saxofón traerá a Godoy Cruz conciertos imperdibles, jam sessions y noches de After Fest, para disfrutar sin límites de modo totalmente gratuita.
Del 21 al 23 de noviembre, músicos de Polonia, Francia, Suiza, Italia y Países Bajos se presentarán en Planta Uno y Cristoforo Colombo de Godoy Cruz.
En primer lugar, nuestra provincia se convertirá en la capital del saxofón y del jazz, con la nueva edición del Festival Internacional Mendoza Sax Fest. Mientras tanto, la idea es celebrar al icónico instrumento en todas sus dimensiones: pedagógica, artística y social.
Ciertamente, en el caso de Godoy Cruz, las sedes de los diferentes eventos serán el Multiespacio Planta Uno (Ceretti 244) y la sala Cristoforo Colombo (A. Tomba 246). Entonces, Mendoza Sax Fest 2025 propone varias noches intensas de música y experiencias únicas para músicos, amantes del jazz y público en general.
De igual modo, algunas figuras de la cartelera serán el holandés Arno Bornkamp, consagrado como uno de los más grandes solistas del mundo; y Adam Pieronczyk, reconocido como uno de los mayores innovadores del jazz polaco.
También actuará el estadounidense Jeremy Koch y, desde Suiza llegará Bera Romairone, una de las figuras femeninas más destacadas del saxofón contemporáneo.
Finalmente, con un espíritu integrador, el Mendoza Sax Fest reafirma su identidad como una vidriera de excelencia artística. Además, proyecta al territorio mendocino como un punto de referencia internacional para el saxofón.
23.00 horas. Concierto After Fest y Jam Session. Adam Pieronczyk (Polonia). Planta Uno (Ceretti 244). Entrada gratuita.
21.00 horas. Experiencia electrónica, con un show audiovisual a cargo de Bera Romairone (Suiza) y Alberto Barberis (Italia). Planta Uno (Ceretti 244). Entrada gratuita.
23.00 horas. Concierto After Fest y Jam Session. Baptiste Herbin (Francia), Pipi Piazzolla, Mariano Sívori, Chibi Fernández. Planta Uno (Ceretti 244). Entrada gratuita.
19.00 horas Concierto Internacional de Cámara. Arno Bornkamp (Países Bajos), Jonathan Helton (EE.UU.), Mariano Manzanelli (Argentina). Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246). Entrada gratuita.
23.00 horas Concierto After Fest y Jam Sessions. Gustavo Musso. Planta Uno (Ceretti 244). Entrada gratuita.