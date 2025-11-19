19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Imperdible circuito gastronómico

Menú a $9.000 en Godoy Cruz: fechas, bodegones participantes y qué platos se pueden elegir

El ciclo "Copas y Bodegones" incluye menús temáticos, opciones veganas y celíacas, degustaciones y reservas en bodegones emblemáticos de Godoy Cruz. Los detalles.

Copas y Bodegones en Godoy Cruz.

Copas y Bodegones en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz lanza una nueva iniciativa gastronómica: “Copas y Bodegones”. La misma busca poner en valor la identidad barrial, promover el crecimiento del sector y celebrar la declaración del departamento como Capital Gastronómica de Mendoza. Así, cada jueves, distintos bodegones ofrecerán una propuesta especial que combina cocina casera, vinos mendocinos e intervenciones artísticas.

Una propuesta para fortalecer la gastronomía de Godoy Cruz

Cabe destacar el Municipio abre este ciclo con el objetivo de impulsar el desarrollo de comercios y proyectos en gastronomía con historia. En este sentido, se difundirá los espacios icónicos, su identidad, ubicación y platos más representativos.

Lee además
Grave accidente vial en una esquina de Godoy Cruz. 
un motociclista quedó internado

Terrible accidente vial dejó a un herido grave en Godoy Cruz
Bera Romairone, una de las protagonistas, presente en Godoy Cruz.
Festival internacional

Llega a Godoy Cruz el Mendoza Sax Fest: tres noches de saxofón, electrónica y jam sessions gratuitas

Asimismo, la iniciativa propone que tanto turistas como mendocinos disfruten de un menú promocional de $9.000 (sin bebidas). Además, los primeros visitantes de cada bodegón podrán acceder a una degustación de vinos de Estancia Mendoza, acompañada de una intervención artística que completará la experiencia.

Cómo participar de “Copas y Bodegones” en Godoy Cruz

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben adquirir su cupón a través de este enlace

Luego, deberán reservar en el comercio adherido correspondiente a la fecha seleccionada.

Bodegones participantes y sus menús

  • Jueves 27 de noviembre – Fray Luis Bar

Dirección: Beltrán 1380

En este bodegón se podrá elegir entre dos platos:

  • Pastel de papas
  • Ñoquis con fileto (opción vegana)

Así, quienes deseen reservar, deberán reservar al: 261-5443663

  • Jueves 4 de diciembre – Cantina IMPSA

Dirección: Alsina 2351

Aquí, los visitantes podrán elegir entre estos menús:

  • Milanesa (carne o pollo): napolitana con papas o con cebolla caramelizada y cheddar
  • Milanesa con papas o ensalada
  • Burger de zapallo con papas y ensaladas (vegano).

Por otra parte, quienes deseen reservar, deberán comunicarse al: 261-7220969

  • Jueves 11 de diciembre – La Tía Rada

Dirección: Paso de los Andes 1298, esquina Francia

Cabe destacar que, este bodegón presenta la opción de un menú especial para celíacos, entre los cuales encontramos:

  • Pastas a elección (tallarines, ravioles, capeletines, canelones) con salsa fileto, boloñesa, blanca o mixta
  • Bondiola a la cerveza
  • Carne a la olla con papas al horno y salsa de champiñones (menú celíaco).

Por lo tanto, quienes deseen optar por este local, deberán hacer su reserva al: 261-7153074.

  • Jueves 18 de diciembre – Don Mateo Casa de Comidas

Dirección: Viamonte 198

En esta casa de comidas, se ofrecerán dos menús, con la opción celíaca:

  • Carne a la masa
  • Carne a la olla (menú celíaco) con papas “diablas”.

Entonces, quienes deseen visitar Don Mateo podrán reservar al: 261-2457090

Una invitación a recorrer la identidad gastronómica de Godoy Cruz

Finalmente, “Copas y Bodegones” propone revivir sabores, historias y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural gastronómico del departamento. De manera tal que, con este ciclo, Godoy Cruz continúa promoviendo acciones que consolidan su identidad y potencian el trabajo de los comercios locales.

Temas
Seguí leyendo

Tránsito restringido en una transitada calle de Godoy Cruz por reparación de la losa

Godoy Cruz abre su sala de arte con una velada de cuerdas y talento mendocino

Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Godoy Cruz encendió las brasas con el Torneo del Asado 2025

Godoy Cruz sumó un nuevo pulmón verde con ciclovía, iluminación LED y accesibilidad

LO QUE SE LEE AHORA
Récord histórico de la Peatonal del Vino, el encuentro que transformó a la Ciudad.
Edición histórica

La Peatonal del Vino movilizó a miles y dejó un importante impacto económico: los datos

Las Más Leídas

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio
Jubilados y pensionados de Mendoza se manifestaron en la sede del PAMI.
Ronda N° 91

El reclamo de jubilados por la devolución de medicamentos tomó protagonismo en Mendoza

Por Celeste Funes
Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad