Menú a $9.000 en Godoy Cruz: fechas, bodegones participantes y qué platos se pueden elegir

El Municipio de Godoy Cruz lanza una nueva iniciativa gastronómica: “Copas y Bodegones”. La misma busca poner en valor la identidad barrial, promover el crecimiento del sector y celebrar la declaración del departamento como Capital Gastronómica de Mendoza. Así, cada jueves, distintos bodegones ofrecerán una propuesta especial que combina cocina casera, vinos mendocinos e intervenciones artísticas.
Una propuesta para fortalecer la gastronomía de Godoy Cruz
Cabe destacar el Municipio abre este ciclo con el objetivo de impulsar el desarrollo de comercios y proyectos en gastronomía con historia. En este sentido, se difundirá los espacios icónicos, su identidad, ubicación y platos más representativos.
Asimismo, la iniciativa propone que tanto turistas como mendocinos disfruten de un menú promocional de $9.000 (sin bebidas). Además, los primeros visitantes de cada bodegón podrán acceder a una degustación de vinos de Estancia Mendoza, acompañada de una intervención artística que completará la experiencia.
Cómo participar de “Copas y Bodegones” en Godoy Cruz
Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben adquirir su cupón a través de este enlace
Luego, deberán reservar en el comercio adherido correspondiente a la fecha seleccionada.
Aquí, los visitantes podrán elegir entre estos menús:
Milanesa (carne o pollo): napolitana con papas o con cebolla caramelizada y cheddar
Milanesa con papas o ensalada
Burger de zapallo con papas y ensaladas (vegano).
Por otra parte, quienes deseen reservar, deberán comunicarse al: 261-7220969
Jueves 11 de diciembre – La Tía Rada
Dirección: Paso de los Andes 1298, esquina Francia
Cabe destacar que, este bodegón presenta la opción de un menú especial para celíacos, entre los cuales encontramos:
Pastas a elección (tallarines, ravioles, capeletines, canelones) con salsa fileto, boloñesa, blanca o mixta
Bondiola a la cerveza
Carne a la olla con papas al horno y salsa de champiñones (menú celíaco).
Por lo tanto, quienes deseen optar por este local, deberán hacer su reserva al: 261-7153074.
Jueves 18 de diciembre – Don Mateo Casa de Comidas
Dirección: Viamonte 198
En esta casa de comidas, se ofrecerán dos menús, con la opción celíaca:
Carne a la masa
Carne a la olla (menú celíaco) con papas “diablas”.
Entonces, quienes deseen visitar Don Mateo podrán reservar al: 261-2457090
Una invitación a recorrer la identidad gastronómica de Godoy Cruz
Finalmente, “Copas y Bodegones” propone revivir sabores, historias y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural gastronómico del departamento. De manera tal que, con este ciclo, Godoy Cruz continúa promoviendo acciones que consolidan su identidad y potencian el trabajo de los comercios locales.