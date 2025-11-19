Menú a $9.000 en Godoy Cruz: fechas, bodegones participantes y qué platos se pueden elegir

Copas y Bodegones en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz lanza una nueva iniciativa gastronómica: “Copas y Bodegones” . La misma busca poner en valor la identidad barrial, promover el crecimiento del sector y celebrar la declaración del departamento como Capital Gastronómica de Mendoza . Así, cada jueves, distintos bodegones ofrecerán una propuesta especial que combina cocina casera, vinos mendocinos e intervenciones artísticas.

Cabe destacar el Municipio abre este ciclo con el objetivo de impulsar el desarrollo de comercios y proyectos en gastronomía con historia . En este sentido, se difundirá los espacios icónicos, su identidad, ubicación y platos más representativos.

Asimismo, la iniciativa propone que tanto turistas como mendocinos disfruten de un menú promocional de $9.000 (sin bebidas) . Además, los primeros visitantes de cada bodegón podrán acceder a una degustación de vinos de Estancia Mendoza, acompañada de una intervención artística que completará la experiencia.

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben adquirir su cupón a través de este enlace

Luego, deberán reservar en el comercio adherido correspondiente a la fecha seleccionada.

Bodegones participantes y sus menús

Jueves 27 de noviembre – Fray Luis Bar

Dirección: Beltrán 1380

En este bodegón se podrá elegir entre dos platos:

Pastel de papas

Ñoquis con fileto (opción vegana)

Así, quienes deseen reservar, deberán reservar al: 261-5443663

Jueves 4 de diciembre – Cantina IMPSA

Dirección: Alsina 2351

Aquí, los visitantes podrán elegir entre estos menús:

Milanesa (carne o pollo): napolitana con papas o con cebolla caramelizada y cheddar

Milanesa con papas o ensalada

Burger de zapallo con papas y ensaladas (vegano).

Por otra parte, quienes deseen reservar, deberán comunicarse al: 261-7220969

Jueves 11 de diciembre – La Tía Rada

Dirección: Paso de los Andes 1298, esquina Francia

Cabe destacar que, este bodegón presenta la opción de un menú especial para celíacos, entre los cuales encontramos:

Pastas a elección (tallarines, ravioles, capeletines, canelones) con salsa fileto, boloñesa, blanca o mixta

Bondiola a la cerveza

Carne a la olla con papas al horno y salsa de champiñones (menú celíaco).

Por lo tanto, quienes deseen optar por este local, deberán hacer su reserva al: 261-7153074.

Jueves 18 de diciembre – Don Mateo Casa de Comidas

Dirección: Viamonte 198

En esta casa de comidas, se ofrecerán dos menús, con la opción celíaca:

Carne a la masa

Carne a la olla (menú celíaco) con papas “diablas”.

Entonces, quienes deseen visitar Don Mateo podrán reservar al: 261-2457090

Una invitación a recorrer la identidad gastronómica de Godoy Cruz

Finalmente, “Copas y Bodegones” propone revivir sabores, historias y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural gastronómico del departamento. De manera tal que, con este ciclo, Godoy Cruz continúa promoviendo acciones que consolidan su identidad y potencian el trabajo de los comercios locales.