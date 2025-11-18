18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo. Los motivos para cerrar el Paso Internacional Los Libertadores.

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre, según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a trabajos de mantenimiento en el túnel que conecta Argentina con Chile y responde a una acción preventiva. Qué recomendaciones tener en cuenta.

Corte total del Paso Internacional Los Libertadores

Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 00:00 hasta las 22:00 del mismo día.

Lee además
El Paso Internacional Los Libertadores es una importante conectividad en la región.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 18 de noviembre
El Paso Internacional Los Libertadores, enfrenta un importante colapso vehicular
Atención

Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

Asimismo, el tránsito por la Ruta Nacional 7 será interrumpido desde las 22:00 del día anterior en las inmediaciones de Uspallata, mientras que en territorio chileno se aplicará un corte similar sobre la Ruta 60, a la altura del sector Guardia Vieja.

paso internacional los libertadores.jpg
El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 17 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 16 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 13 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 12 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 11 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 10 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz.
Edición 2026

Escuelas de verano, en vacaciones: estas son las propuestas de Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Conocé el espectacular monto del sorteo de este miércoles en el Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Te Puede Interesar

El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la Ley de leyes.
Repercusiones

El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

Por Sitio Andino Política
Conmoción en una escuela de Los Corralitos, Guaymallén, por una denuncia de abuso sexual. 
sin detenidos

Qué hay en la causa que investiga un abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández
medida

La Corte Suprema administrará y subastará el decomiso de los bienes de Cristina Fernández

Por Sitio Andino Política