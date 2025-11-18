Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este jueves 20 de noviembre , según informó la Coordinación Argentina. La medida se debe a trabajos de mantenimiento en el túnel que conecta Argentina con Chile y responde a una acción preventiva. Qué recomendaciones tener en cuenta.

Las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 00:00 hasta las 22:00 del mismo día.

Asimismo, el tránsito por la Ruta Nacional 7 será interrumpido desde las 22:00 del día anterior en las inmediaciones de Uspallata , mientras que en territorio chileno se aplicará un corte similar sobre la Ruta 60 , a la altura del sector Guardia Vieja .

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo , por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

Recomendaciones

Los conductores pueden consultar el estado actualizado del paso y cualquier novedad a través del sitio oficial de los Centros de Frontera del Ministerio del Interior: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

El Paso Cristo Redentor es el principal corredor internacional entre Mendoza y Chile, y una de las rutas más transitadas de la cordillera. Por ello, las autoridades insistieron en la importancia de programar los traslados y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Vialidad Nacional durante el operativo.