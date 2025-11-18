18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 18 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional Los Libertadores es una importante conectividad en la región.

Foto: Yemel Fil

El pronóstico para la alta montaña indica cielo parcialmente nublado en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 11º en Uspallata, 7° en Punta de Vacas, 5º en Puente del Inca y 4° en Las Cuevas.

El Paso Los Libertadores este martes 18 de noviembre se encuentra habilitado las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

