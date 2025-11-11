11 de noviembre de 2025
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 11 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 11 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, este martes 11 de noviembre se encuentra habilitado, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña este martes indica cielo despejado durante el día. Desde la medianoche, se espera nubosidad parcial en toda la cordillera de Mendoza. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 5º en Uspallata, -1° en Punta de Vacas, -3º en Puente del Inca y - 4° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 01-11-25 (02)
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

