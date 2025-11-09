9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre.

El pronóstico para la alta montaña cielo generalmente despejado durante toda la jornada. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, -4° en Punta de Vacas, -8º en Puente del Inca y -9° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 19 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 8 de noviembre
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, jueves 9 de enero.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Cristo Redentor - Los Libertadores
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 6 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 5 de noviembre

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Elecciones en Chile: cómo funcionará el Paso Internacional Los Libertadores el 16 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 3 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 2 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 1 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza.
El clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo este domingo 9 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Te Puede Interesar

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Por Marcelo López Álvarez
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Por Facundo La Rosa
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Por Cecilia Zabala