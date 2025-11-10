Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 10 de noviembre

Conocé el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este lunes 10 de noviembre

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , este lunes 10 de noviembre se encuentra habilitado , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina . Precaución por accidente vial en alta montaña.

¡Atención! En el kilómetro 1090 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata, se produjo un accidente fatal entre dos camiones , por lo que se solicita transitar con precaución. Se realizó un baypass a cargo de personal de Gendarmería Escuadrón 64.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Los Libertadores, verano.jpeg El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región. Foto: Gentileza Vialidad Nacional

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.