10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 10 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este lunes 10 de noviembre

Conocé el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este lunes 10 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, este lunes 10 de noviembre se encuentra habilitado, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. Precaución por accidente vial en alta montaña.

¡Atención! En el kilómetro 1090 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata, se produjo un accidente fatal entre dos camiones, por lo que se solicita transitar con precaución. Se realizó un baypass a cargo de personal de Gendarmería Escuadrón 64.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 19 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 8 de noviembre

El pronóstico para la alta montaña indica cielo mayormente despejado.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Paso Los Libertadores, verano.jpeg
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 6 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 5 de noviembre

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Elecciones en Chile: cómo funcionará el Paso Internacional Los Libertadores el 16 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 4 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 3 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 2 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Por Sitio Andino Policiales
La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: 90 cosechas de una misma cepa
Edición 2026

La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"

Por Natalia Mantineo
Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates.
Legislatura

Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates

Por Florencia Martinez del Rio