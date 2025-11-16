16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 16 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores abierto este domingo.

Paso Internacional Los Libertadores abierto este domingo.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 5º en Uspallata, 1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y - 3° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 13 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 12 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 11 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 10 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 9 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 8 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 6 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo
Efemérides

Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo

Las Más Leídas

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas
El viernes

Desarticulan un punto de venta de drogas en Guaymallén y detienen a tres personas

El Tomba no logró el objetivo.
no pudo

¡Dolor supremo en la Bodega! El Tomba igualó con Riestra y descendió a la Primera Nacional

Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Transparencia

La información pública otra vez en debate: críticas de ONG, alerta opositora, el intendente "mediador" y la sorpresa oficial

Tragedia en Tupungato: un impacto contra un poste dejó dos víctimas fatales.
Tragedia en el Valle de Uco

Dos jóvenes murieron en Tupungato tras chocar contra un poste de luz

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados
Beneficio

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados

Te Puede Interesar

El especialista recomendó que todo tratamiento sea parte de un abordaje más amplio
Cómo afecta a la salud mental

Preocupa el aumento de fármacos: alertan por automedicación y uso prolongado

Por Carla Canizzaro
La discusión por un nuevo esquema de coparticipación, una deuda pendiente entre provincia y municipios. 
Recursos para las comunas

Qué es la coparticipación municipal y por qué se coló en el debate del Presupuesto 2026

Por Cecilia Zabala
Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Transparencia

La información pública otra vez en debate: críticas de ONG, alerta opositora, el intendente "mediador" y la sorpresa oficial

Por Facundo La Rosa