12 de noviembre de 2025
Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Tras los rumores que indicaban que el Tomba jugaría la última fecha del Torneo Clausura en el Malvinas, el club confirmó que el encuentro se disputará finalmente en su propio estadio.

Confirmado: Godoy Cruz jugará en el Gambarte ante Riestra en una final por la permanencia
Confirmado: Godoy Cruz jugará en el Gambarte ante Riestra en una 'final' por la permanencia
Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa momentos de tensión a la espera de su último partido ante Riestra, en el marco del Torneo Clausura, que además podría definir su descenso. Antes de esta “final” por la permanencia, empezó a circular el rumor de que el club había solicitado jugar en el estadio Malvinas Argentinas por el riesgo de incidentes en las tribunas.

Aunque la hipótesis oficial apuntaba a la seguridad de los jugadores del Expreso, desde la dirigencia comunicaron a los hinchas que el encuentro del sábado se disputará finalmente en el estadio Feliciano Gambarte.

El Tomba, a todo o nada: jugará una ‘final’ en el Gambarte

En plena lucha por evitar el descenso directo, el Expreso busca dejar atrás el mal resultado ante Atlético Tucumán y ahora deberá demostrarlo en la cancha frente a Riestra. Para eso deberá hacerse fuerte en el Gambarte, donde el club ya difundió el protocolo de venta de entradas y confirmó que la última oportunidad para asegurar la permanencia será en la sede de calle Balcarce.

Con 28 puntos en la tabla anual y un rendimiento irregular como local, Godoy Cruz deberá hacer cuentas, porque incluso con una victoria ante Riestra, su permanencia dependerá de otros resultados. Las combinaciones clave son:

  • Si Godoy Cruz gana y Aldosivi empata, ambos llegarían a 31 puntos y habría desempate por la permanencia.
  • Si Godoy Cruz y San Martín (SJ) ganan, habrá desempate entre ambos por la permanencia.
  • Si Aldosivi vence a San Martín (SJ), el Tiburón llegaría a 33 puntos y Godoy Cruz descendería aunque sume de a tres.
  • Si Godoy Cruz empata o pierde con Riestra, descenderá automáticamente.

En los últimos días, varios hinchas se autoconvocaron en las afueras del estadio para reclamar a la dirigencia por el rendimiento del equipo y por las decisiones del último mercado de pases, consideradas por muchos como insuficientes.

Por Claudio Altamirano