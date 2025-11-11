Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Confirmado: Godoy Cruz jugará en el Gambarte ante Riestra en una 'final' por la permanencia

Por Sitio Andino Deportes







Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa momentos de tensión a la espera de su último partido ante Riestra, en el marco del Torneo Clausura, que además podría definir su descenso. Antes de esta “final” por la permanencia, empezó a circular el rumor de que el club había solicitado jugar en el estadio Malvinas Argentinas por el riesgo de incidentes en las tribunas.

Aunque la hipótesis oficial apuntaba a la seguridad de los jugadores del Expreso, desde la dirigencia comunicaron a los hinchas que el encuentro del sábado se disputará finalmente en el estadio Feliciano Gambarte.

El Tomba, a todo o nada: jugará una 'final' en el Gambarte En plena lucha por evitar el descenso directo, el Expreso busca dejar atrás el mal resultado ante Atlético Tucumán y ahora deberá demostrarlo en la cancha frente a Riestra. Para eso deberá hacerse fuerte en el Gambarte, donde el club ya difundió el protocolo de venta de entradas y confirmó que la última oportunidad para asegurar la permanencia será en la sede de calle Balcarce.

Con 28 puntos en la tabla anual y un rendimiento irregular como local, Godoy Cruz deberá hacer cuentas, porque incluso con una victoria ante Riestra, su permanencia dependerá de otros resultados. Las combinaciones clave son:

Si Godoy Cruz gana y Aldosivi empata , ambos llegarían a 31 puntos y habría desempate por la permanencia .

y , ambos llegarían a y habría . Si Godoy Cruz y San Martín (SJ) ganan , habrá desempate entre ambos por la permanencia .

, habrá . Si Aldosivi vence a San Martín (SJ) , el Tiburón llegaría a 33 puntos y Godoy Cruz descendería aunque sume de a tres .

, el Tiburón llegaría a y . Si Godoy Cruz empata o pierde con Riestra, descenderá automáticamente. En los últimos días, varios hinchas se autoconvocaron en las afueras del estadio para reclamar a la dirigencia por el rendimiento del equipo y por las decisiones del último mercado de pases, consideradas por muchos como insuficientes.