Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa momentos de tensión a la espera de su último partido ante Riestra, en el marco delTorneo Clausura, que además podría definir su descenso. Antes de esta “final” por la permanencia, empezó a circular el rumor de que el club había solicitado jugar en el estadio Malvinas Argentinas por el riesgo de incidentes en las tribunas.
Aunque la hipótesis oficial apuntaba a la seguridad de los jugadores del Expreso, desde la dirigencia comunicaron a los hinchas que el encuentro del sábado se disputará finalmente en el estadio Feliciano Gambarte.
El Tomba, a todo o nada: jugará una ‘final’ en el Gambarte
En plena lucha por evitar el descenso directo, el Expreso busca dejar atrás elmal resultado ante Atlético Tucumán y ahora deberá demostrarlo en la cancha frente a Riestra. Para eso deberá hacerse fuerte en el Gambarte, donde el club ya difundió el protocolo de venta de entradas y confirmó que la última oportunidad para asegurar la permanencia será en la sede de calle Balcarce.
Con 28 puntos en la tabla anual y un rendimiento irregular como local, Godoy Cruz deberá hacer cuentas, porque incluso con una victoria ante Riestra, su permanencia dependerá de otros resultados. Las combinaciones clave son:
Si Godoy Cruzgana y Aldosivi empata, ambos llegarían a 31 puntos y habría desempate por la permanencia.
Si Godoy Cruz y San Martín (SJ)ganan, habrá desempate entre ambos por la permanencia.
Si Aldosivi vence a San Martín (SJ), el Tiburón llegaría a 33 puntos y Godoy Cruz descendería aunque sume de a tres.
Si Godoy Cruz empata o pierde con Riestra, descenderá automáticamente.
En los últimos días, varios hinchas se autoconvocaron en las afueras del estadio para reclamar a la dirigencia por el rendimiento del equipo y por las decisiones del último mercado de pases, consideradas por muchos como insuficientes.