Buscan familias para la adopción de un joven de 15 años

General Alvear: buscan familias para un adolescente "alegre, sensible y creativo".

Por Sitio Andino Sociedad







El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que desee brindar amor y un hogar un adolescente de 15 años, en situación de adoptabilidad. La medida fue autorizada por la jueza María Inés Fernández, con la asistencia de la secretaria Andrea González.

Adopción: buscan familia para un joven en General Alvear Según informaron desde el Juzgado, el menor —a quien se la menciona como “M” para preservar su identidad— asiste a una escuela especial de su ciudad, en turno mañana. Es definido como un joven "alegre, sensible y creativo", a quien le gusta jugar con hojas de papel, inventar formas, armar objetos con sus manos y compartir momentos con otras personas.

"Disfruta mucho de la compañía de los demás: le encanta visitar casas, recibir afecto y reencontrarse con amigos o conocidos del hogar", detalla el comunicado. Quienes comparten el día a día con "M", afirman que es tranquilo, amable y respetuoso. Además, "nunca discute con nadie y expresa "un gran anhelo de tener una familia y está abierto a diferentes formas de conformarla".

"M" cuenta con una acompañante terapéutica, con quien comparte paseos, juegos, y momentos de cocina en los que preparan bizcochuelos. El pequeño mantiene un vínculo afectivo con su hermana menor, a quien quiere profundamente y desea seguir viendo.

Las personas o familias interesadas en asumir este compromiso amoroso y responsable pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza, a través del correo [email protected] o del WhatsApp 261 6799541.