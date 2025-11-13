13 de noviembre de 2025
Buscan familias para la adopción de un joven de 15 años

Por Sitio Andino Sociedad

El Tercer Juzgado de Familia de General Alvear lanzó una convocatoria pública de adopción para encontrar una familia que desee brindar amor y un hogar un adolescente de 15 años, en situación de adoptabilidad. La medida fue autorizada por la jueza María Inés Fernández, con la asistencia de la secretaria Andrea González.

Adopción: buscan familia para un joven en General Alvear

Según informaron desde el Juzgado, el menor —a quien se la menciona como “M” para preservar su identidad— asiste a una escuela especial de su ciudad, en turno mañana. Es definido como un joven "alegre, sensible y creativo", a quien le gusta jugar con hojas de papel, inventar formas, armar objetos con sus manos y compartir momentos con otras personas.

"Disfruta mucho de la compañía de los demás: le encanta visitar casas, recibir afecto y reencontrarse con amigos o conocidos del hogar", detalla el comunicado. Quienes comparten el día a día con "M", afirman que es tranquilo, amable y respetuoso. Además, "nunca discute con nadie y expresa "un gran anhelo de tener una familia y está abierto a diferentes formas de conformarla".

"M" cuenta con una acompañante terapéutica, con quien comparte paseos, juegos, y momentos de cocina en los que preparan bizcochuelos. El pequeño mantiene un vínculo afectivo con su hermana menor, a quien quiere profundamente y desea seguir viendo.

