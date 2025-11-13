Nuevos millonarios del Quini 6: los números ganadores y la increíble cifra del próximo sorteo

El sorteo 3321 del Quini 6 , realizado el miércoles 12 de noviembre, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad " Siempre Sale ". Te contamos cuál fue el premio oficial que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

El sorteo del Quini 6 se realizó a las 21:15 horas, con un pozo acumulado superior a $10.100.000.000 . En todo el país, se registraron cerca de 1.500.000 apuestas , demostrando el gran interés que despierta este juego de azar.

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

En la modalidad Siempre Sale , donde se puede ganar con seis, cinco o cuatro aciertos, los números favorecidos fueron: 00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32 . Gracias a esto, 37 afortunados se llevaron $7.441.168,99 , convirtiéndose en los nuevos millonarios de Argentina .

Si querés estar al tanto de todas las novedades, resultados y premios del juego organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, hacé clic acá y no te pierdas ningún detalle .

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 12 de noviembre

Tradicional

02 - 09 - 16 - 20 - 38 - 45

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.017.580.142 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 31 ganadores, que se llevarán $990.015,24 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.322 ganadores, que se llevarán $6.964,56 cada uno.

La Segunda

04 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.410.404.586 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 9 ganadores, que se llevarán $3.410.052,50 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 947 ganadores, que se llevarán $9.722,43 cada uno.

Revancha

19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $6.147.003.708 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32

Hubo 37 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $7.441.168,99 cada uno

Pozo Extra

Hubo 735 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $176.870,75

Quini 6 (2).jpg Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.