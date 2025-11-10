10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Se viene otro pozo récord del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

El Quini 6 vuelve con un pozo millonario este miércoles 12 de noviembre. Cómo participar, cuánto cuesta la jugada y cuáles son los números más y menos "salidores".

El Quini 6 sortea $10.100 millones este miércoles 12 de noviembre.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3321 y se desarrollará este miércoles 12 de noviembre desde las 21.15, acumula un extraordinario pozo récord de 10.100 millones de pesos. En esta nota, analizamos los números "calientes" y "fríos" en base a los últimos sorteos del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 sortea un pozo récord de 10.100 millones de pesos este miércoles 12 de noviembre.

¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números en el Quini 6?

De acuerdo con el reglamento oficial del Quini 6, cada modalidad del juego —Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale— utiliza el mismo universo de 46 números (del 00 al 45). En todos los casos se extraen seis bolillas por sorteo, sin reemplazo, lo que significa que cada número tiene exactamente la misma probabilidad de ser elegido.

En términos matemáticos, la chance de acertar la combinación completa de seis aciertos en una jugada simple es de 1 en 9.366.819, resultado de las combinaciones posibles entre los 46 números. Es decir: todos los números tienen las mismas chances teóricas de salir, aunque el azar, a corto plazo, genera rachas aparentes de “suerte” o “mala suerte”.

¿Cuáles son los números que más salieron en el Quini 6 en los últimos diez sorteos?

Al analizar los últimos diez sorteos oficiales (del 8 de octubre al 9 de noviembre de 2025, incluyendo las cuatro modalidades en cada fecha), se observa que algunos números se repitieron con más frecuencia que otros.

Entre los más favorecidos aparecen el 25, el 39, el 31 y el 12, con una alta recurrencia en distintas modalidades. En cambio, los menos frecuentes fueron el 07, el 13, el 19 y el 27, que apenas figuraron una vez o no aparecieron en el período analizado.

Conocé los números que más salieron en el Quini 6 las últimas semanas.

En promedio, si la distribución fuera perfectamente equitativa, cada número debería haber salido unas cinco veces a lo largo de las 40 extracciones (10 sorteos × 4 modalidades). Sin embargo, pequeñas variaciones como las observadas son totalmente esperables en un juego basado en el azar puro: no indican sesgos ni patrones ocultos.

En síntesis: aunque algunos números parezcan “calientes” y otros “fríos”, cada sorteo vuelve a empezar desde cero. Las bolillas no tienen memoria; los jugadores, sí.

¿Cuánto cuesta y hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este miércoles 12 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

