11 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Quini 6: de cuánto es el pozo récord para el próximo sorteo de este miércoles 12 de noviembre

La edición 3321 del Quini 6 pone en juego otro espectacular pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6

 Por Luis Calizaya

Este miércoles 12 de noviembre se llevará adelante el sorteo N° 3321 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado récord de 10.100 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3320 del 9 de noviembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

El Quini 6 sortea un pozo récord de 10.100 millones de pesos este miércoles 12 de noviembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este miércoles 12 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

