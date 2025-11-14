AMAF reunió a jardines y familias en una mateada para celebrar la identidad cultural

Por Sitio Andino Departamentales







En la mañana de este viernes se llevó adelante “gran mateada" en la Plaza Carlos María de General Alvear organizada por AMAF en el marco de la Semana de la Tradición. Además de las autoridades participaron activamente las comunidades educativas de los distintos jardines con los que cuenta la institución en una jornada que quedará para el recuerdo.

La propuesta surgió a partir de ideas trabajadas en jornadas docentes a principios de año, con el objetivo de generar un espacio de convivencia y, sobre todo, de revalorizar las tradiciones argentinas. “La idea de hoy es vivenciar nuestras costumbres. Queremos que los niños conozcan y defiendan nuestros valores”, explicaron desde AMAF.

image Durante la jornada, las representantes de la asociación invitaron a quienes deseen colaborar o conocer más sobre el trabajo de la institución a acercarse. “Estamos aquí toda la mañana, con las manos abiertas para quienes quieran ayudar o hacerse socios”, remarcaron.

“Estamos muy felices porque vemos llegar a los padres y a los niños, todos vestidos y caracterizados, lo que refleja el compromiso de las familias. Esperamos que la comunidad acompañe esta gran mateada”, visiblemente emocionados, comentaron los organizadores.

AMAF y una sana costumbre en el mes de la tradición Embed - AMAF: TRADICIÓN Y MATES POR UNA BUENA CAUSA