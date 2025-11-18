18 de noviembre de 2025
General Alvear habilitó un espacio exclusivo para lactancia materna dentro del edificio municipal

El sitio ya está disponible en el Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear para madres que necesiten un ambiente cómodo y seguro para amamantar.

Espacio Amigo de la Lactancia en General Alvear.

El Municipio de General Alvear inauguró este martes el Espacio Amigo de la Lactancia, una sala especialmente diseñada para acompañar a todas las madres de la comunidad que necesiten un lugar cómodo, higiénico y seguro para amamantar.

El intendente Alejandro Molero señaló que el nuevo espacio “es un lugar cuidado y humano, con todas las condiciones necesarias para que cualquier mamá pueda amamantar con tranquilidad”. Agregó además que “si no contamos con espacios como este, todo el trabajo histórico a favor de la lactancia materna queda incompleta”.

El jefe comunal valoró la importancia de ofrecer un ámbito digno para esta práctica natural: “hoy celebramos contar con un espacio con refrigeración, elementos sanitizantes y un sillón adecuado, pensado para que las madres puedan realizar esta hermosa tarea en condiciones de habitabilidad e higiene”.

El Espacio Amigo de la Lactancia está ubicado dentro del edificio municipal de General Alvear

Por su parte, la doctora Graciela Fernández de Raich, jefa del Comité de Lactancia Materna del Hospital Enfermeros Argentinos, resaltó el valor institucional de la iniciativa: “es un honor, porque hemos luchado mucho por tener un lugar así en entidades públicas”.

La profesional remarcó que “solo dos municipalidades en Mendoza cuentan con espacios como este, y esperamos que se convierta en referencia para todo el sur provincial”.

Por último, agradeció especialmente la gestión municipal y afirmó que este avance permitirá fortalecer el trabajo articulado con el sistema de salud, contando en un futuro cercano con mamás donantes y el envío al Banco de Leche Humana de Mendoza.

El Espacio Amigo de la Lactancia está ubicado dentro del edificio municipal, en el pasillo de salida al patio, junto a la escalera, y ya se encuentra disponible para todas las madres que lo necesiten.

