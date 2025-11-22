Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:13, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial en solitario. El hecho tuvo lugar en la intersección de calles J. A. Maza y Martínez, en el departamento de Maipú. A continuación, te contamos todos los detalles del caso.

Los detalles del accidente ocurrido en Maipú Según fuentes policiales, durante las últimas horas se recibió un llamado al 911 informando sobre un siniestro vial en solitario. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba del conductor de una camioneta Dodge RAM, identificado como Horacio M., de 39 años, quien había caído en un zanjón.

Se solicitó la presencia de personal vial, que procedió a realizar el dosaje de alcohol en sangre, arrojando un resultado positivo de 1,98%, lo que complicaría la situación del conductor.

En la causa, intervino el Juzgado Contravencional.