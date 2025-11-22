22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Durante la madrugada, un conductor ebrio protagonizó un accidente vial en Maipú. Conocé todos los detalles de lo ocurrido.

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:13, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial en solitario. El hecho tuvo lugar en la intersección de calles J. A. Maza y Martínez, en el departamento de Maipú. A continuación, te contamos todos los detalles del caso.

Los detalles del accidente ocurrido en Maipú

Según fuentes policiales, durante las últimas horas se recibió un llamado al 911 informando sobre un siniestro vial en solitario. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba del conductor de una camioneta Dodge RAM, identificado como Horacio M., de 39 años, quien había caído en un zanjón.

Lee además
Nueva apuesta de Shacman Puebla: la primera sucursal de camiones innovadores llegó a Maipú video
Evento histórico

Nueva apuesta de Shacman Puebla: la primera sucursal de camiones innovadores llegó a Maipú
Nuevo operativo en Maipú con varios aprehendidos. 
prevención del delito

Megaoperativo de la Policía de Mendoza en Maipú: los resultados

Se solicitó la presencia de personal vial, que procedió a realizar el dosaje de alcohol en sangre, arrojando un resultado positivo de 1,98%, lo que complicaría la situación del conductor.

Temas
Seguí leyendo

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

Violento robo a una familia en Junín: amenazaron con secuestrar a dos menores

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Golpe al narcotráfico en Malargüe desbarata maniobra de envío de droga

LO QUE SE LEE AHORA
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Las Más Leídas

Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial. 
están internadas

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau.

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Te Puede Interesar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Por Sitio Andino Policiales
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Por Claudio Altamirano
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Por Sitio Andino Policiales