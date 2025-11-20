Nueva apuesta de Shacman Puebla: la primera sucursal de camiones innovadores llegó a Maipú

Una nueva marca de camiones procedente de China desembarcó en Mendoza , más precisamente en Maipú . Se trata de la primera concesionaria oficial de Shacman en la región, inaugurada con un acto que reunió a clientes, autoridades empresariales y provinciales en una celebración con gastronomía, música y un anuncio de impacto para el desarrollo productivo local.

Ubicada sobre la Ruta 7 , en el cruce con Mirasso ( Pedregal , Maipú ), la marca oriunda de China llegó a la provincia de la mano del Grupo Puebla. La apertura contó con la presencia de clientes, representantes de la fábrica y directivos locales, entre ellos Omar Mihalfy , presidente y accionista de Shacman Argentina ; Matías Stevanato , intendente de Maipú ; y Andrés Peti Lombardi , presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza .

Previo al corte de cintas, los asistentes disfrutaron de un servicio gastronómico, bebidas y música en vivo . La actividad principal se vivió dentro y fuera de la concesionaria, con la exhibición de los modelos más recientes para que los visitantes comprobaran en persona la comodidad de las cabinas y las funciones modernas que, según la empresa, prometen aportar eficiencia al sector logístico regional .

En el acto estuvieron presentes todos los integrantes de la familia Puebla . Marcelo Puebla , accionista de la compañía local, celebró la llegada de la marca asiática , reconocida internacionalmente por su potencia, durabilidad y tecnología : “ Viajamos con mi hijo a China para representar a la marca. Es una fábrica enorme que produce 300 camiones por día , todo automatizado y robotizado; llegamos muy impresionados ”, dijo.

“Nuestro padre nos crió bajo la cultura del trabajo y la perseverancia. Estos 90 años marcan lo que significa este emprendimiento y la forma en que lo estamos llevando adelante”, agregó Marcelo Puebla.

Shacman - Mendoza Al evento asistieron tres representantes directos de la fábrica china. Foto: Luis Calizaya

También participaron representantes chinos de la fábrica. Uno de sus miembros, llamado Angyou Gao, evaluó la inversión como una gran oportunidad para la industria automotriz pesada en Argentina: “Antes, Argentina era un mercado más cerrado para marcas extranjeras. Creo que ahora tendremos un futuro mucho más próspero para Shacman ”. El ejecutivo destacó además el valor estratégico de Mendoza en el Corredor Bioceánico hacia Chile: “Mendoza es un lugar con industria; aquí podemos crecer y expandirnos hacia provincias cercanas ”.

La cuarta generación Puebla al servicio del transportista

La nueva concesionaria ofrecerá venta de unidades, taller especializado, stock permanente de repuestos originales y servicio postventa. “Es una inauguración que apuesta al crecimiento de Rodeo del Medio y de toda Mendoza ”, explicó la familia.

Mateo Puebla, integrante de la cuarta generación, señaló que la marca ya cosecha buenos resultados: “En Chile llevan nueve años y está teniendo mucho éxito. Creemos que aquí pasará algo similar ”. Agregó que en 2025 cerraron con la venta de 20 camiones y que esperan la llegada de modelos más modernos.

evento shacman puebla Previos al acto central (corte de cintas), hubo tiempo para discursos y agradecimientos. Foto: Giuliana Pierucci

Facundo Puebla, miembro del directorio, destacó los planes de financiamiento y los beneficios para clientes: “Trabajamos con prácticamente todos los bancos (Banco Nación, Pyme Nación, ICBC, Banco Macro, Santander). Gestionamos el crédito en 48 horas y le informamos al cliente si está aprobado, para simplificar el trámite ”.

Los camiones incorporan motores Cummins de 11 litros y 420 caballos, caja automatizada de 16 velocidades, sensores de pendiente y viento, ejes Hande Man y llantas de aluminio. Según la empresa, esa configuración permite transportar más carga y mejorar la rentabilidad del transportista. “ Los clientes que ya recibieron unidades están fascinados; eso demuestra que el producto compite con las primeras marcas ”, señaló Facundo.

evento shacman puebla La 4° generación de la empresa Puebla: Maximiliano (izquierda) y Facundo (derecha) Puebla, además de Mateo. Foto: Giuliana Pierucci

Maximiliano Puebla agregó que Shacman es un líder en el mercado occidental por su eficiencia y fábricas automatizadas: “Ese es el gran diferencial: lograr costos de producción bajos manteniendo alta calidad ”.

Además de la venta de unidades, la concesionaria planea acompañar a los transportistas con distribución de combustible, estaciones de servicio y lubricantes. “Conocemos a los transportistas y sus necesidades; queremos ofrecer soluciones con camiones de alta calidad y gran rendimiento para que sus negocios sigan creciendo ”, resumió la empresa.

Shacman - Mendoza (1) Los visitantes pudieron ver de cerca los camiones más modernos de Shacman en la concesionaria Puebla. Foto: Luis Calizaya

Un anuncio público que acompaña la inversión privada

Durante el acto, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, valoró la inversión privada y anunció obras públicas en la Ruta 7: “La actividad privada debe ser acompañada por el sector público. Con el reciente anuncio sobre la Ruta 7, que será completada junto a la Provincia, nuestra tarea será culminar esas obras ”, afirmó.

Mirá la entrevista completa del evento: