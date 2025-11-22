Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

El Banco Nación suele lanzar diversas promociones para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció en su sitio web un beneficio especial en indumentaria disponible durante las próximas semanas. Conocé acá todos los detalles.

El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la compra de indumentaria en comercios adheridos. Los clientes pueden financiar sus compras en 3 o 6 cuotas sin interés , según el local participante.

Entre las marcas destacadas se encuentran VayPol, Crocs e In Crescendo , y el listado completo puede consultarse en el sitio oficial de Semana Nación, lo que permite planificar las compras de forma cómoda y segura.

La promoción apunta a impulsar el consumo y brindar alivio económico a los usuarios del banco. Las condiciones pueden variar según cada comercio, por lo que se recomienda revisar la información en la plataforma antes de realizar la compra.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

