22 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo en indumentaria para disfrutar. Entrá y conocé cómo aprovechar esta promoción especial.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Banco Nación suele lanzar diversas promociones para quienes utilizan sus servicios todos los días. En esta ocasión, la entidad financiera anunció en su sitio web un beneficio especial en indumentaria disponible durante las próximas semanas. Conocé acá todos los detalles.

Así es el beneficio del Banco Nación para indumentaria

El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la compra de indumentaria en comercios adheridos. Los clientes pueden financiar sus compras en 3 o 6 cuotas sin interés, según el local participante.

Entre las marcas destacadas se encuentran VayPol, Crocs e In Crescendo, y el listado completo puede consultarse en el sitio oficial de Semana Nación, lo que permite planificar las compras de forma cómoda y segura.

La promoción apunta a impulsar el consumo y brindar alivio económico a los usuarios del banco. Las condiciones pueden variar según cada comercio, por lo que se recomienda revisar la información en la plataforma antes de realizar la compra.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

La entidad financiera ofrece otras promociones vigentes durante el mes de noviembre para que los usuarios puedan maximizar su ahorro en distintos rubros. Entre ellas, se destaca un beneficio especial en farmacias. Conocé todos los detalles haciendo click aquí.

