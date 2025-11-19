19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Te puede servir

Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

El Banco Nación lanzó un beneficio especial en farmacias este noviembre. Enterate cómo aprovechar el descuento y llevate tus productos esenciales.

Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en farmacias para el mes de noviembre. En esta nota, te contamos los detalles.

farmacia
Beneficio especial del Banco Nación en farmacias

Beneficio especial del Banco Nación en farmacias

Todo sobre la promoción de Banco Nación en farmacias

El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en farmacias seleccionadas, como Farmacias del Puente, Del Águila S.A. (Farmacity) y Aguifarma S.A. Los locales participantes pueden consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos esenciales a precios más accesibles.

Lee además
Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados
Beneficio

Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados
Tasas en caída: así quedó el depósito a plazo fijo en bancos y billeteras virtuales
ATENCIÓN AHORRISTAS

Tasas en caída: así quedó el depósito a plazo fijo en bancos y billeteras virtuales

El beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los días sábado. El descuento se aplica directamente en la compra, con un tope de reintegro de $8.000 por mes por cliente, y permite pagos en hasta 3 cuotas sin interés.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad y rapidez.

El Banco Nación no solo facilita el acceso a productos esenciales con descuentos en farmacias, sino que también impulsa la movilidad con créditos para autos 0 km y usados a tasas bajas, reafirmando su compromiso con los clientes. Hacé click aquí y mirá toda la información.

Temas
Seguí leyendo

Banco Nación sorprende con créditos para autos más accesibles en noviembre: cuáles son y cómo acceder

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

¿Conviene hoy un depósito a plazo fijo? Esto se gana con $1.000.000 en el banco en noviembre

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre de 2025

Un software agiliza la gestión empresarial con firma digital instantánea: de qué se trata

Criptomoneda LIBRA: lapidario informe para Javier Milei en la comisión de Diputados

ANSES: quiénes cobran este miércoles 19 de noviembre de 2025

Crisis del trabajo registrado: ¿cuáles son los sectores y empresas más afectadas en Argentina?

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Te Puede Interesar

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Por Sitio Andino Política
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Por Cecilia Zabala