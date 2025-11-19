Ahorrá con Banco Nación: todo sobre la promoción en farmacias y compras de productos

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en farmacias para el mes de noviembre. En esta nota, te contamos los detalles.

farmacia Beneficio especial del Banco Nación en farmacias Todo sobre la promoción de Banco Nación en farmacias El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en farmacias seleccionadas, como Farmacias del Puente, Del Águila S.A. (Farmacity) y Aguifarma S.A. Los locales participantes pueden consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos esenciales a precios más accesibles.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 y podrá aprovecharse únicamente los días sábado. El descuento se aplica directamente en la compra, con un tope de reintegro de $8.000 por mes por cliente, y permite pagos en hasta 3 cuotas sin interés.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales adheridos o gestionándola directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad y rapidez.

El Banco Nación no solo facilita el acceso a productos esenciales con descuentos en farmacias, sino que también impulsa la movilidad con créditos para autos 0 km y usados a tasas bajas, reafirmando su compromiso con los clientes. Hacé click aquí y mirá toda la información.