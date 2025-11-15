Oportunidad para cambiar el auto: Banco Nación lanzó créditos con tasas bajas para 0 km y usados

Banco Nación (BNA) bajó las tasas de sus créditos para autos 0 km y usados de hasta diez años. El beneficio facilita el acceso a préstamos para la compra de vehículos, con mejoras en la tasa de interés y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del auto, incluyendo el IVA.

El programa de BNA se relanza tras perder protagonismo durante los meses de mayor presión monetaria y vuelve ahora con una estructura más accesible.

Banco Nación ofrece bajas tasas para comprar el nuevo auto: cómo acceder BNA aplicó una reducción de tasas que permite aumentar el tope de monto financiado y cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido.

En un contexto económico en el que el mercado automotor muestra señales de debilidad, por la combinación de inflación, encarecimiento del crédito y caída del poder adquisitivo, la reapertura del programa busca facilitar el acceso tanto a clientes como a no clientes del banco. Durante gran parte del año anterior, la suba de encajes bancarios y la tensión de la política monetaria habían limitado el margen del Banco Nación para ofrecer condiciones competitivas en préstamos para vehículos nuevos y usados.

Por ello, la entidad llegó a moderar o incluso limitar la línea en algunos casos. Con la estabilización reciente y una tasa de referencia en proceso de acomodamiento hacia la baja, BNA reactivó el beneficio, que en su pico llegó a otorgar hasta 300 créditos por día. Tasa y requisitos clave La tasa nominal anual ( TNA ) para esta línea se ubica en 38% desde el 13 de noviembre de 2025 , una reducción de 12 puntos porcentuales respecto de períodos anteriores .

( ) para esta línea se ubica en desde el , una porcentuales . El trámite es 100% online y no exige garantía prendaria : basta con presentar el Documento Nacional de Identidad ( DNI ), tanto para clientes como para no clientes.

y : basta con presentar el ( ), tanto para clientes como para no clientes. Vehículos elegibles: 0 km o usados de hasta diez años, nacionales o importados; también se incluyen utilitarios y pick-ups.

Posibilidad de financiamiento: hasta el 100% del valor del vehículo (IVA incluido).

Plazo máximo de devolución: 72 meses.

Monto máximo a financiar: $100 millones.

Apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital; además, hay descuentos especiales en seguros digitales vinculados a la financiación. Fuente: Infobae.