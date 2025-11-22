22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

La edición 3324 del Quini 6 pone en juego otro extraordinario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

 Por Luis Calizaya

Este domingo 23 de noviembre se llevará adelante el sorteo N° 3324 del Quini 6, que tiene un pozo acumulado récord de 12.700 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3323 del 19 de noviembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
Conocé el espectacular monto del sorteo del próximo domingo en el Quini 6.
Una cifra impresionante

El Quini 6 sortea otro pozo histórico y récord: cuándo se juega y cómo participar
Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó
Quni 6 - Sorteo 3324
El histórico pozo que sortea el Quini 6 el próximo 23 de noviembre.

El histórico pozo que sortea el Quini 6 el próximo 23 de noviembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este domingo 23 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre

Se viene un pozo histórico del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

Resultados del Quini 6 del domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Quini 6: de cuánto es el pozo récord y a qué hora sortea este domingo 16 de noviembre

El Quini 6 acumula un pozo récord de $11.150.000.000: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Nuevos millonarios del Quini 6: los números ganadores y la increíble cifra del próximo sorteo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

LO QUE SE LEE AHORA
Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre
Efemérides

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre

Las Más Leídas

Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial. 
están internadas

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau.

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Te Puede Interesar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Por Sitio Andino Policiales
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Por Claudio Altamirano
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Por Sitio Andino Policiales