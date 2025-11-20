20 de noviembre de 2025
El Quini 6 sortea otro pozo histórico y récord: cuándo se juega y cómo participar

La edición 3324 del Quini 6 pone en juego otro pozo récord absoluto. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Conocé el espectacular monto del sorteo del próximo domingo en el Quini 6.

Conocé el espectacular monto del sorteo del próximo domingo en el Quini 6.

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3324 y se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, acumula un nuevo pozo récord e histórico estimado de 12.700 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
pozo 23 noviembre
El descomunal pozo que sortea el Quini 6 el próximo 23 de noviembre.

El descomunal pozo que sortea el Quini 6 el próximo 23 de noviembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord del domingo 23 de noviembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Cuándo y dónde se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea el domingo a partir de las 21.15. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6 (2)
Se viene otro sorteo multimillonario del Quini 6 el domingo 23 de noviembre.

Se viene otro sorteo multimillonario del Quini 6 el domingo 23 de noviembre.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Este jueves y viernes el acceso al cerro de la Gloria estará restringido.
Evento oficial

El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

Por Sitio Andino Sociedad