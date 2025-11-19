Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.

Una apostadora o apostador mendocino es 24 millones de pesos más rico desde este miércoles 19 de noviembre , luego de que se hiciera acreedor de esa cifra tras acertar cinco números en la modalidad "Siempre Sale" en el sorteo 3323 del Quini 6 de hoy .

El afortunado jugador adquirió su boleta en una agencia de la provincia de Mendoza y se llevó un nada despreciable premio de $24.635.542,50 , mismo importe que se adjudicaron otras diez personas, con quienes repartió el pozo del último sorteo de la noche.

La apuesta ganadora contuvo cinco de estos seis números : 22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43 . Es que la modalidad "Siempre Sale" es la única que permite repartir el pozo principal , aun cuando no se hayan acertado todos los números, como ocurrió en esta oportunidad.

Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con unos $17.762.226,14 .

El resto de los ganadores son oriundos de Santa Fe (dos), Neuquén, Entre Ríos (dos), Río Negro, Buenos Aires (dos) y Córdoba (dos).

Cuál es el impresionante pozo récord para el próximo sorteo del Quini 6

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3324 del próximo domingo 23 de noviembre será de $12.700 millones. Se trata de una cifra récord para el juego de azar que se organiza en el país desde 1988.

Todos los ganadores del sorteo 3323 del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre

Tradicional

12 - 14 - 24 - 29 - 37 - 45

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.448.145.815 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 17 ganadores, que se llevarán $1.777.261,76 cada uno.

Con 6 aciertos hubo 1.067 ganadores, que se llevarán $8.494,88 cada uno.

La Segunda

03 - 18 - 29 - 30 - 33 - 34

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.840.970.258 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 18 ganadores, que se llevarán $1.678.525 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.094 ganadores, que se llevarán $8.285,22 cada uno.

Revancha

04 - 05 - 10 - 32 - 35 - 39

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $6.884.342.604 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43

Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $24.635.542,50 cada uno.

Pozo extra

03 - 04 - 05 - 10 - 12 - 14 - 18 - 24 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 45

Hubo 1.097 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $118.505,01 cada uno.

Quini 6 (3) Un mendocino se hizo acreedor de un premio de más de 24 millones de pesos en el Quini 6.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.