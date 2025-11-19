Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Una apostadora o apostador mendocino es 24 millones de pesos más rico desde este miércoles 19 de noviembre, luego de que se hiciera acreedor de esa cifra tras acertar cinco números en la modalidad "Siempre Sale" en el sorteo 3323 del Quini 6 de hoy.
Se hizo acreedor del cuantioso premio gracias a la modalidad "Siempre Sale" del tradicional juego de azar. Conocé el impresionante pozo que pasó para el domingo.
El afortunado jugador adquirió su boleta en una agencia de la provincia de Mendoza y se llevó un nada despreciable premio de $24.635.542,50, mismo importe que se adjudicaron otras diez personas, con quienes repartió el pozo del último sorteo de la noche.
La apuesta ganadora contuvo cinco de estos seis números: 22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43. Es que la modalidad "Siempre Sale" es la única que permite repartir el pozo principal, aun cuando no se hayan acertado todos los números, como ocurrió en esta oportunidad.
Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva, que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con unos $17.762.226,14.
El resto de los ganadores son oriundos de Santa Fe (dos), Neuquén, Entre Ríos (dos), Río Negro, Buenos Aires (dos) y Córdoba (dos).
Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3324 del próximo domingo 23 de noviembre será de $12.700 millones. Se trata de una cifra récord para el juego de azar que se organiza en el país desde 1988.
12 - 14 - 24 - 29 - 37 - 45
En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $1.448.145.815 para el próximo sorteo.
Con 5 aciertos hubo 17 ganadores, que se llevarán $1.777.261,76 cada uno.
Con 6 aciertos hubo 1.067 ganadores, que se llevarán $8.494,88 cada uno.
03 - 18 - 29 - 30 - 33 - 34
En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.840.970.258 para el próximo sorteo.
Con 5 aciertos hubo 18 ganadores, que se llevarán $1.678.525 cada uno.
Con 4 aciertos hubo 1.094 ganadores, que se llevarán $8.285,22 cada uno.
04 - 05 - 10 - 32 - 35 - 39
En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $6.884.342.604 para el próximo sorteo.
22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43
Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $24.635.542,50 cada uno.
03 - 04 - 05 - 10 - 12 - 14 - 18 - 24 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 45
Hubo 1.097 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $118.505,01 cada uno.
Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.
Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.
Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:
Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.
Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.
Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.
Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.