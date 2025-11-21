Tunuyán coordinó un operativo integral para mitigar daños del viento zonda

Tareas coordinadas de emergencia en Tunuyán.

A través de las áreas municipales de Servicios Públicos, Centro Inteligente de Operaciones (CIO), Defensa Civil, Espacios Verdes, Prevención Ciudadana y las delegaciones de Vista Flores, Colonia Las Rosas, Villa Seca y Los Árboles, se trabajó en la remoción de árboles, despeje de calles y restablecimiento de la transitabilidad. La acción se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de Tunuyán desde el inicio del viento hasta pasada la medianoche.

El despliegue contó con más de 30 trabajadores municipales y 15 unidades operativas, entre camiones, retroexcavadoras y camionetas, distribuidos en los sectores más afectados.

Desde la Dirección de Defensa Civil se relevaron cerca de 57 árboles de gran porte caídos, además de una importante cantidad de ramas y daños asociados al tendido eléctrico. Las principales intervenciones se concentraron en Ruta 92, Ruta 94 y Ruta 89, además de diversos puntos distritales.

También se actuó sobre cuatro focos de incendio, localizados en Ruta 89, calle Bascuñán, Ruta 92 (próximo a Eco de Los Andes) y en calle La Unión, en Villa Seca. Todos fueron controlados. Los equipos continuarán trabajando para completar los operativos de despeje y garantizar la seguridad vial y peatonal en todo el departamento.

Compartí la nota:







