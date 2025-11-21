21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Trabajo articulado

Tunuyán coordinó un operativo integral para mitigar daños del viento zonda

El Municipio de Tunuyán activó un operativo conjunto con Bomberos y Vialidad Provincial para restablecer la transitabilidad en rutas 89, 92 y 94.

Tareas coordinadas de emergencia en Tunuyán.

Tareas coordinadas de emergencia en Tunuyán.

A través de las áreas municipales de Servicios Públicos, Centro Inteligente de Operaciones (CIO), Defensa Civil, Espacios Verdes, Prevención Ciudadana y las delegaciones de Vista Flores, Colonia Las Rosas, Villa Seca y Los Árboles, se trabajó en la remoción de árboles, despeje de calles y restablecimiento de la transitabilidad. La acción se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de Tunuyán desde el inicio del viento hasta pasada la medianoche.

Lee además
Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo
Valle de Uco

Suspenden nuevamente el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo
tunuyan moderniza su flota con una inversion de $320 millones: dos camiones, utilitarios y 4×4 video
Obras y servicios

Tunuyán moderniza su flota con una inversión de $320 millones: dos camiones, utilitarios y 4×4

El despliegue contó con más de 30 trabajadores municipales y 15 unidades operativas, entre camiones, retroexcavadoras y camionetas, distribuidos en los sectores más afectados.

Desde la Dirección de Defensa Civil se relevaron cerca de 57 árboles de gran porte caídos, además de una importante cantidad de ramas y daños asociados al tendido eléctrico. Las principales intervenciones se concentraron en Ruta 92, Ruta 94 y Ruta 89, además de diversos puntos distritales.

También se actuó sobre cuatro focos de incendio, localizados en Ruta 89, calle Bascuñán, Ruta 92 (próximo a Eco de Los Andes) y en calle La Unión, en Villa Seca. Todos fueron controlados.

Los equipos continuarán trabajando para completar los operativos de despeje y garantizar la seguridad vial y peatonal en todo el departamento.

Temas
Seguí leyendo

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Fotos y videos: liberaron al cóndor andino hallado herido en una casa de Tunuyán

Video: tras la brutal golpiza en Tunuyán, aparecieron versiones cruzadas y hay dos imputados por tentativa de homicidio

Modifican en Tunuyán la circulación en el ingreso norte por la construcción del nuevo ordenador vial

Tunuyán inauguró la plaza Unexpo con juegos nuevos, cámaras y un punto verde para reciclaje

Tunuyán: un hombre está grave tras una golpiza a la salida de un boliche

Tunuyán: el Mercado de La Estación extiende su atención y fortalece su oferta de productos

Reprograman el Sunset de CIAT en Tunuyán por la alerta de tormentas: cuándo se realizará

LO QUE SE LEE AHORA
Allanamientos en Malargüe (Foto gentileza Gendarmería Nacional).
Allanamiento

Golpe al narcotráfico en Malargüe desbarata maniobra de envío de droga

Las Más Leídas

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.
Investigación

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

El Azul podría sumar otros dos títulos
Gran oportunidad

Las otras dos estrellas que podría sumar la Lepra por su título de Copa Argentina

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Te Puede Interesar

El funcionario nacional pasó por los estudios de Aconcagua Radio y abordó varios tópicos.
Entrevista

Luis Petri en Aconcagua Radio: "Me gustan más los cargos ejecutivos que los legislativos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: Es una operación más
Por redes

Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: "Es una operación más"

Por Sitio Andino Política
Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Por Sofía Pons