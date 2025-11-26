Con Cornejo presente y diferentes posturas, el Consejo de Mayo adelantó la fecha para el envío de las reformas

El mandatario mendocino participó del último encuentro del entre multisectorial.

Con la participación del gobernador Alfredo Cornejo como representante de las provincias, se realizó este miércoles la última reunión formal del Consejo de Mayo en Casa Rosada. El cónclave tuvo una definición central: el ente multi sectorial adelantó al 9 de diciembre la presentación del documento final con el paquete de reformas que Javier Milei quiere enviar al Congreso en las sesiones extraordinarias.

El mandatario provincial llegó acompañado por el secretario de Comunicación, Pablo Sarale , y se mostró a favor de las modificaciones clave que postula el Gobierno de Javier Milei para los últimos dos aós de su primer mandato.

En Buenos Aires Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

Consejo de Mayo Por qué la CGT se opone a la reforma laboral y el rol de Santiago Caputo para acercar posiciones

El encuentro, encabezado por el flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , giró principalmente en torno a la reforma laboral , considerada el capítulo más sensible del temario.

Según fuentes del organismo, aún no hay un texto definitivo , lo que obliga a mantener negociaciones abiertas con empresarios y sindicatos.

"Seguro el 9 de diciembre presentaremos los proyectos" Cristian Ritondo contó que Javier Milei ya definió qué temas se van a tratar en extraordinarias: "Perdón fiscal, presupuesto, la modernización laboral y seguramente el Código Penal". @kemperdan97 pic.twitter.com/1xVYDzNuzp

Participaron, además de Cornejo, los legisladores nacionales Carolina Losada y Cristian Ritondo, el titular de la UIA Martín Rappallini, y el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez.

Los puntos centrales del borrador de la reforma laboral

Aunque el borrador sigue en revisión, el oficialismo confirmó que incluirá:

Ultraactividad de los convenios colectivos ,

Cambios en cargas fiscales y aportes ,

Relación entre convenios por gremio o por empresa ,

Peajes y financiamiento de sindicatos y cámaras ,

Derechos colectivos y trabajo individual ,

Regulación de trabajadores autónomos ,

Democracia sindical,

Derogaciones varias.

También se evalúan medidas como convenios por empresa, bancos de horas, premios a la productividad, cambios en indemnizaciones, una posible ampliación de la jornada laboral, y la opción de percibir salarios en pesos, dólares o euros.

Cámara de Diputados de la Nación, votación DNU FMI 19-03-25, Martín Menem En sesiones extraordinarias, el Congreso nacional debatirá las reformas pulidas por el Consejo de Mayo. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Las diferencias que tensaron el cierre del Consejo de Mayo

El debate interno llegó con fricciones. Martínez reiteró que la CGT está dispuesta a discutir una “modernización laboral”, pero “sin pérdida de derechos”, mientras que desde la UIA manifestaron apertura al diálogo pero sin definiciones públicas.

En paralelo, filtraciones previas al cónclave generaron malestar entre los consejeros por modificaciones “no acordadas”, lo que tensó una mesa que venía funcionando con clima de cooperación.

Embed "A todos nos molestó que se filtren cosas"



Luego de que trascendiera la propuesta de reforma educativa que se habría planteado en el Consejo de Mayo, la senadora Carolina Losada dijo que les da "malestar a todos" y señaló: "Perjudica nuestro trabajo".



@kemperdan97 pic.twitter.com/viYlplDuAR — Corta (@somoscorta) November 26, 2025

Aun así, desde el entorno de Adorni señalaron que, si no se alcanzan consensos amplios, el Ejecutivo avanzará con su propio proyecto, que consideran “casi terminado”.

El rol de Alfredo Cornejo en la discusión por la reforma laboral

El mandatario mendocino ya se ha mostrado a favor de las reformas que propone el Ejecutivo federal, ya que —considera— mejorarán la situación macroeconómica y, por ende, beneficiosas para la Provincia.

En su anterior paso por Buenos Aires, en una actividad del Consejo Federal de Inversiones, Cornejo ya había advertido que en este proceso “habrá acuerdos y diferencias”, pero que “el país necesita reformas para dejar de caer”.

Alfredo Cornejo, Reunión Consejo de Mayo Alfredo Cornejo respalda las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei.

El gobernador subrayó que Argentina perdió competitividad frente a países vecinos, citando el caso de Chile: “En los años 80 tenía un PBI per cápita inferior al nuestro; hoy nos supera. Es un dato duro”.

Además, adjudicó ese retroceso a “malas administraciones acumuladas en 42 años de democracia”, con una crítica directa al kirchnerismo: “Gobernaron 16 de los últimos 22 años. Tienen una responsabilidad mayor”.

Qué se viene tras el encuentro del Consejo de Mayo

El Consejo resolvió que el 9 de diciembre presentará el documento final con los capítulos de reforma laboral, tributaria y penal. Desde allí, el paquete quedará en manos del Congreso en las sesiones extraordinarias.

Aunque algunos sectores piden sumar otro encuentro antes de esa fecha, el margen es corto y las diferencias siguen abiertas. En paralelo, el Gobierno no descarta una reunión específica con la CGT, aunque por ahora no tiene fecha.