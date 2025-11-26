26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Última reunión

Con Cornejo presente y diferentes posturas, el Consejo de Mayo adelantó la fecha para el envío de las reformas

El organismo presentará el 9 de diciembre el documento final con las reformas laboral, tributaria y penal. El respaldo del gobernador mendocino a los cambios.

El mandatario mendocino participó del último encuentro del entre multisectorial.

El mandatario mendocino participó del último encuentro del entre multisectorial.

Foto: Casa Rosada
Por Sitio Andino Política

Con la participación del gobernador Alfredo Cornejo como representante de las provincias, se realizó este miércoles la última reunión formal del Consejo de Mayo en Casa Rosada. El cónclave tuvo una definición central: el ente multi sectorial adelantó al 9 de diciembre la presentación del documento final con el paquete de reformas que Javier Milei quiere enviar al Congreso en las sesiones extraordinarias.

El mandatario provincial llegó acompañado por el secretario de Comunicación, Pablo Sarale, y se mostró a favor de las modificaciones clave que postula el Gobierno de Javier Milei para los últimos dos aós de su primer mandato.

Lee además
La CGT rechaza la reforma laboral que propone el mileísmo.
Consejo de Mayo

Por qué la CGT se opone a la reforma laboral y el rol de Santiago Caputo para acercar posiciones
El mandatario participa del encuentro en Buenos Aires.
En Buenos Aires

Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

Qué se discutió en la última reunión del consejo de Mayo

El encuentro, encabezado por el flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, giró principalmente en torno a la reforma laboral, considerada el capítulo más sensible del temario.

Embed

Según fuentes del organismo, aún no hay un texto definitivo, lo que obliga a mantener negociaciones abiertas con empresarios y sindicatos.

Participaron, además de Cornejo, los legisladores nacionales Carolina Losada y Cristian Ritondo, el titular de la UIA Martín Rappallini, y el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez.

Los puntos centrales del borrador de la reforma laboral

Aunque el borrador sigue en revisión, el oficialismo confirmó que incluirá:

  • Ultraactividad de los convenios colectivos,

  • Cambios en cargas fiscales y aportes,

  • Relación entre convenios por gremio o por empresa,

  • Peajes y financiamiento de sindicatos y cámaras,

  • Derechos colectivos y trabajo individual,

  • Regulación de trabajadores autónomos,

  • Democracia sindical,

  • Derogaciones varias.

También se evalúan medidas como convenios por empresa, bancos de horas, premios a la productividad, cambios en indemnizaciones, una posible ampliación de la jornada laboral, y la opción de percibir salarios en pesos, dólares o euros.

Cámara de Diputados de la Nación, votación DNU FMI 19-03-25, Martín Menem
En sesiones extraordinarias, el Congreso nacional debatirá las reformas pulidas por el Consejo de Mayo.

En sesiones extraordinarias, el Congreso nacional debatirá las reformas pulidas por el Consejo de Mayo.

Las diferencias que tensaron el cierre del Consejo de Mayo

El debate interno llegó con fricciones. Martínez reiteró que la CGT está dispuesta a discutir una “modernización laboral”, pero “sin pérdida de derechos”, mientras que desde la UIA manifestaron apertura al diálogo pero sin definiciones públicas.

En paralelo, filtraciones previas al cónclave generaron malestar entre los consejeros por modificaciones “no acordadas”, lo que tensó una mesa que venía funcionando con clima de cooperación.

Embed

Aun así, desde el entorno de Adorni señalaron que, si no se alcanzan consensos amplios, el Ejecutivo avanzará con su propio proyecto, que consideran “casi terminado”.

El rol de Alfredo Cornejo en la discusión por la reforma laboral

El mandatario mendocino ya se ha mostrado a favor de las reformas que propone el Ejecutivo federal, ya que —considera— mejorarán la situación macroeconómica y, por ende, beneficiosas para la Provincia.

En su anterior paso por Buenos Aires, en una actividad del Consejo Federal de Inversiones, Cornejo ya había advertido que en este proceso “habrá acuerdos y diferencias”, pero que “el país necesita reformas para dejar de caer”.

Alfredo Cornejo, Reunión Consejo de Mayo
Alfredo Cornejo respalda las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei.

Alfredo Cornejo respalda las reformas propuestas por el gobierno de Javier Milei.

El gobernador subrayó que Argentina perdió competitividad frente a países vecinos, citando el caso de Chile: “En los años 80 tenía un PBI per cápita inferior al nuestro; hoy nos supera. Es un dato duro”.

Además, adjudicó ese retroceso a “malas administraciones acumuladas en 42 años de democracia”, con una crítica directa al kirchnerismo: “Gobernaron 16 de los últimos 22 años. Tienen una responsabilidad mayor”.

Qué se viene tras el encuentro del Consejo de Mayo

El Consejo resolvió que el 9 de diciembre presentará el documento final con los capítulos de reforma laboral, tributaria y penal. Desde allí, el paquete quedará en manos del Congreso en las sesiones extraordinarias.

Aunque algunos sectores piden sumar otro encuentro antes de esa fecha, el margen es corto y las diferencias siguen abiertas. En paralelo, el Gobierno no descarta una reunión específica con la CGT, aunque por ahora no tiene fecha.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo cuestionó la "falsa dicotomía" Estado-mercado y pidió un acuerdo político amplio para crecer

Pablo Quirno presentó la candidatura de Rafael Grossi a secretario general de la ONU

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo de la minería en Mendoza

Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras

Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada

Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete con la impronta de Manuel Adorni

LO QUE SE LEE AHORA
Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Las Más Leídas

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Mendoza se prepara para un verano sofocante: con más de una ola de calor y sequía acentuada.
Pronóstico Trimestral

Mendoza se prepara para un verano sofocante: con más de una ola de calor y sequía acentuada

Te Puede Interesar

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Por Facundo La Rosa
Por primera vez la generación a traves de energias renovables supero la mitad de lo producido y consumido en Argentina
Hito histórico

Energías renovables: Argentina supera el 51% de generación limpia por primera vez

Por Marcelo López Álvarez
Cáncer de piel: dermatólogos de Mendoza celebran la vacuna, pero enfatizan que no es preventiva.
Histórico

Cáncer de piel: dermatólogos de Mendoza celebran la vacuna, pero enfatizan que no es preventiva

Por Natalia Mantineo