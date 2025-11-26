ONU: Pablo Quirno presentó la candidatura de Rafael Grossi a secretario general NA

“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en su cuenta de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1993781657015603619&partner=&hide_thread=false Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi (@rafaelmgrossi) al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas.



Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del… — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 26, 2025 Quién es Rafael Grossi, candidato a liderar la ONU Grossi intervino en el conflicto entre Israel e Irán, dado que desde la OIEA monitorean el material nuclear de los países que lo albergan. El organismo promueve el uso de tecnología nuclear, pero de forma segura y pacífica, para eso realizan inspecciones con el fin de verificar que no se use con fines militares.

El exsecretario de Finanzas destacó que “Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”.

“Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, finalizó Quirno.