Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete con la impronta de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei se reúne con su Gabinete para inaugurar la nueva etapa de la gestión. Proyectos legislativos y nueva dinámica en el Gobierno

Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete encabezada por Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete que encabeza Manuel Adorni desde que asumió como jefe de ministros del Gobierno nacional. El objetivo del encuentro es definir la dinámica para encarar la nueva etapa de la gestión que tiene por delante aprobar distintos proyectos en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Este miércoles están convocados los funcionarios de planta permanente y los entrantes, como Alejandra Monteoliva, de Seguridad, y Carlos Presti, de Defensa, que reemplazarán Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente. También están Diego Santilli, ministro del Interior; Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación; Mario Lugones, de Salud; Sandra Pettovello, de Capital Humano; Santiago Bausili, titular del Banco Central; Martín Menem, jefe de Diputados; y el asesor Santiago Caputo.

Si bien los cambios en el organigrama del Gobierno aún no terminan, esta será la primera foto de la nueva etapa que comienza para la gestión de Milei tras el triunfo en las elecciones legislativas. Como prioridades más próximas, el oficialismo tiene la aprobación del Presupuesto 2026 y de los proyectos de reforma laboral, tributaria y penal, iniciativas que se tratarán en el periodo extraordinario del Congreso de la Nación y para las cuales ya se encuentran buscando los avales de los gobernadores.

Javier Milei en la reunión de Gabinete

La reunión está centrada en tratar los avances en el diseño de la estrategia para las sesiones extraordinarias. También se espera que Adorni haga una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de cada una de las carteras del Gobierno, con "auditorías".

El jefe de Gabinete planea controlar las tareas de los ministerios en base al cumplimiento de los objetivos del Ejecutivo, lo que incluiría reuniones cada 10 días.

Mientras tanto, el Consejo de Mayo celebrará este miércoles su última reunión formal antes del recambio legislativo, en la que participará el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Está prevista para las 11.30, en Casa Rosada. Esta será la primera vez sin el ministro Guillermo Francos como coordinador. Adorni asumirá ese rol.

El encuentro apunta a cerrar la presentación de los proyectos legislativos que derivan del Pacto de Mayo firmado en Tucumán. La reunión se realiza antes del plazo límite del 15 de diciembre para ingresar al Congreso los proyectos que reflejen los diez compromisos del Pacto de Mayo. Sin embargo, hasta el momento, los consejeros aún no recibieron el borrador de la reforma laboral, el texto más sensible y uno de los que el oficialismo busca tratar en sesiones extraordinarias.

