Panimix: la forma más fácil de recibir panes y alimentos saludables en tu casa

Los alimentos sabrosos y con ingredientes de calidad de La Francia y Boccone llegan a tu hogar

En un contexto de creciente interés por la búsqueda de ingredientes de mayor calidad y alimentos sanos , Panimix , una distribuidora saludable, acerca los productos de La Francia, Boccone, Tibax y Chalitas Hesai a las dietéticas y comercios de la provincia. De esta manera, familias o grupos de amigos podrán disfrutar de cada sabor.

A través de su servicio, la empresa busca que los consumidores puedan acceder con facilidad a insumos tradicionalmente utilizados en panaderías, confiterías y establecimientos gastronómicos.

La distribuidora posee una amplia variedad de productos de La Francia, Boccone, Tibax y Chalitas Hesai reconocidos por su estándar profesional en el sector. Además, la empresa cuenta con logística nacional para garantizar entregas rápidas y en óptimas condiciones .

Con esta iniciativa, Panimix apunta a consolidarse como un puente entre la industria gastronómica y el consumidor final , ofreciendo mayor accesibilidad y reforzando su presencia en el mercado doméstico.

La Francia es una firma con más de 20 años de trayectoria dedicada a la panificación rústica. La marca elabora sus panes con masa madre y una cuidadosa selección de ingredientes naturales, manteniendo procesos tradicionales que priorizan la calidad y el sabor. Además, ofrece una línea dulce compuesta por pepas, cookies integrales y opciones veganas, pensadas para quienes llevan un estilo de vida saludable sin resignar sabor ni satisfacción.

Dónde conseguir panificados integrales en la provincia de Mendoza

En la provincia de Mendoza, La Francia se dedica a la panificación artesanal, sana y nutritiva. Hace más de 20 años, se abocan a elaborar panes con masa madre, con la incorporación de ingredientes naturales.

También ofrecen una línea dulce con pepas, cookies integrales y veganas para aquellas personas que buscan incorporar opciones saludables a su rutina. Los productos pueden encontrarse en dietéticas, almacenes y fiambrerías, aunque también se puede realizar un pedido a Juani Díaz, distribuidor oficial de La Francia en Mendoza al 2615979827 o escribir por mensaje directo en Instagram @lafranciamendoza y @pani.mix