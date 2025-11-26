26 de noviembre de 2025
Panimix: la forma más fácil de recibir panes y alimentos saludables en tu casa

Panimix impulsa el acceso a insumos saludables y de calidad en Mendoza, acercando marcas líderes a dietéticas y comercios para que más familias disfruten nuevos sabores.

Los alimentos sabrosos y con ingredientes de calidad de La Francia y Boccone llegan a tu hogar

Los alimentos sabrosos y con ingredientes de calidad de La Francia y Boccone llegan a tu hogar

A través de su servicio, la empresa busca que los consumidores puedan acceder con facilidad a insumos tradicionalmente utilizados en panaderías, confiterías y establecimientos gastronómicos.

La distribuidora posee una amplia variedad de productos de La Francia, Boccone, Tibax y Chalitas Hesai reconocidos por su estándar profesional en el sector. Además, la empresa cuenta con logística nacional para garantizar entregas rápidas y en óptimas condiciones.

Con esta iniciativa, Panimix apunta a consolidarse como un puente entre la industria gastronómica y el consumidor final, ofreciendo mayor accesibilidad y reforzando su presencia en el mercado doméstico.

De esta manera, familias o grupos de amigos podrán disfrutar de cada sabor

De esta manera, familias o grupos de amigos podrán disfrutar de cada sabor

La Francia es una firma con más de 20 años de trayectoria dedicada a la panificación rústica. La marca elabora sus panes con masa madre y una cuidadosa selección de ingredientes naturales, manteniendo procesos tradicionales que priorizan la calidad y el sabor. Además, ofrece una línea dulce compuesta por pepas, cookies integrales y opciones veganas, pensadas para quienes llevan un estilo de vida saludable sin resignar sabor ni satisfacción.

Dónde conseguir panificados integrales en la provincia de Mendoza

En la provincia de Mendoza, La Francia se dedica a la panificación artesanal, sana y nutritiva. Hace más de 20 años, se abocan a elaborar panes con masa madre, con la incorporación de ingredientes naturales.

harinas integrales, la francia, mendoza
La Francia se dedica a la panificación artesanal, sana y nutritiva

La Francia se dedica a la panificación artesanal, sana y nutritiva

También ofrecen una línea dulce con pepas, cookies integrales y veganas para aquellas personas que buscan incorporar opciones saludables a su rutina. Los productos pueden encontrarse en dietéticas, almacenes y fiambrerías, aunque también se puede realizar un pedido a Juani Díaz, distribuidor oficial de La Francia en Mendoza al 2615979827 o escribir por mensaje directo en Instagram @lafranciamendoza y @pani.mix

