Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo

Es común que algunas personas vean su solicitud para las Progresar de diciembre rechazada por Anses por diversos motivos. Sin embargo, todavía estás a tiempo de presentar un reclamo para que revisen tu caso y se puedan corregir posibles errores. Te contamos más detalles.

El programa Progresar , también conocido como Becas Progresar , es un beneficio, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional .

Qué hacer si te rechazaron la Beca Progresar en diciembre 2025

El monto bruto mensual de la beca puede ser, por ejemplo, de $35.000 , pero inicialmente se deposita solo el 80% ( $28.000 ). El 20% restante se habilita a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Por otro lado, Anses pudo haber rechazado tu cobro por varios motivos , entre ellos:

No presentar a tiempo la certificación de avance académico.

Que los ingresos del grupo familiar superen los límites establecidos por el programa.

Haber cambiado de institución educativa sin actualizar los datos.

Errores o retrasos en la validación de la documentación por parte de la institución educativa o del sistema.

Si tu solicitud fue rechazada o encontraste algún error, todavía podés presentar un reclamo y conservar tu beneficio. Para hacerlo:

Ingresá al sitio oficial de Progresar .

. Accedé con tu usuario de Mi Argentina .

. Buscá la opción para solicitar una revisión o reclamo .

. Completá el formulario con tus datos y la información solicitada.

Recordá que el reclamo debe presentarse dentro de los 15 días hábiles administrativos desde la publicación de los resultados. Seguir estos pasos te permitirá mantener el beneficio y evitar perder la beca.

