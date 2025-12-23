23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Medida

La justicia hizo lugar a la cautelar de los viñateros por el INV

Las cámaras e instituciones que se oponen a la desregulación buscan que se suspenda la entrada en vigencia de la nueva normativa el próximo 1 de enero.

La justicia hizo lugar a la cautelar de los viñateros por el INV.

La justicia hizo lugar a la cautelar de los viñateros por el INV.

Ante la presentación de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), ahora la Justicia hizo lugar a la cautelar.

Nota en desarrollo

