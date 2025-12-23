La justicia hizo lugar a la cautelar de los viñateros por el INV.

Entidades vitivinícolas presentaron ante la Justicia Federal de Mendoza la acción de amparo contra las desregulaciones en las normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
23 de diciembre de 2025
Las cámaras e instituciones que se oponen a la desregulación buscan que se suspenda la entrada en vigencia de la nueva normativa el próximo 1 de enero.
Ante la presentación de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), ahora la Justicia hizo lugar a la cautelar.
Nota en desarrollo