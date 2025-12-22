General Alvear apuesta a talleres con salida laboral en los barrios

Capacitaciones con salidas laboral en General Alvear.

Con la participación de vecinos y talleristas, se realizó el cierre anual de los talleres municipales en General Alvear que se dictan en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio SOEMGA, una propuesta que durante el año ofreció espacios de formación y actividades con orientación productiva y comunitaria.

La referente del CIC, Alicia Morales, destacó la respuesta del barrio y el acompañamiento sostenido a las distintas iniciativas. “La difusión es de boca en boca y la gente nos ha acompañado, junto a las y los alumnos de todos los talleres”, señaló. Entre las propuestas desarrolladas mencionó marroquinería, panadería, artes textiles, costura, danzas, apoyo escolar, folclore, tango y gimnasia para damas, además de actividades puntuales de una sola jornada. “Son actividades numerosas y concurridas; hoy vino mucha gente y eso nos pone muy contentos”, agregó.

Capacitaciones con salida laboral en General Alvear Morales también valoró la entrega de certificados a talleristas que se jubilaron y el trabajo realizado en la confección de la bandera de General Alvear, proyecto que permitió la posterior entrega de máquinas de coser a las participantes. “Fue un desafío grande y hoy las chicas tienen una herramienta que les permite seguir trabajando y ayudar a la economía de sus hogares”, expresó.

Por su parte, el director de Contingencias Sociales, Carlos Aguas, remarcó el enfoque de los talleres. “Estamos muy conformes; hay muchos pedidos en todo el departamento y los vamos atendiendo. Es un lineamiento del intendente estar presentes en los barrios”, afirmó. En ese sentido, subrayó que las capacitaciones están pensadas con salida laboral: “la entrega de las máquinas de coser es un reconocimiento al trabajo realizado y una herramienta concreta para que puedan generar ingresos”.

Finalmente, Aguas confirmó la continuidad del programa para el próximo año. “Ya estamos planificando junto a los vecinos, relevando qué talleres quieren. A partir de marzo volveremos a ponerlos en marcha”, concluyó.