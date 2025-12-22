22 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Presencia territorial

General Alvear apuesta a talleres con salida laboral en los barrios

Desde General Alvear remarcaron que las capacitaciones apuntan a generar oportunidades concretas y acompañar a los vecinos durante todo el año.

Capacitaciones con salidas laboral en General Alvear.

Capacitaciones con salidas laboral en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Con la participación de vecinos y talleristas, se realizó el cierre anual de los talleres municipales en General Alvear que se dictan en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio SOEMGA, una propuesta que durante el año ofreció espacios de formación y actividades con orientación productiva y comunitaria.

La referente del CIC, Alicia Morales, destacó la respuesta del barrio y el acompañamiento sostenido a las distintas iniciativas. “La difusión es de boca en boca y la gente nos ha acompañado, junto a las y los alumnos de todos los talleres”, señaló. Entre las propuestas desarrolladas mencionó marroquinería, panadería, artes textiles, costura, danzas, apoyo escolar, folclore, tango y gimnasia para damas, además de actividades puntuales de una sola jornada. “Son actividades numerosas y concurridas; hoy vino mucha gente y eso nos pone muy contentos”, agregó.

Lee además
Talleres para adultos mayores en General Alvear.
Gestión social

General Alvear destacó el impacto de los talleres para adultos mayores durante el cierre anual
Gustavo Mascarell, de la Específica de Industria en General Alvear. video
Economía y producción

La industria de General Alvear advierte por el impacto de los altos costos de energía

Capacitaciones con salida laboral en General Alvear

Morales también valoró la entrega de certificados a talleristas que se jubilaron y el trabajo realizado en la confección de la bandera de General Alvear, proyecto que permitió la posterior entrega de máquinas de coser a las participantes. “Fue un desafío grande y hoy las chicas tienen una herramienta que les permite seguir trabajando y ayudar a la economía de sus hogares”, expresó.

Por su parte, el director de Contingencias Sociales, Carlos Aguas, remarcó el enfoque de los talleres. “Estamos muy conformes; hay muchos pedidos en todo el departamento y los vamos atendiendo. Es un lineamiento del intendente estar presentes en los barrios”, afirmó. En ese sentido, subrayó que las capacitaciones están pensadas con salida laboral: “la entrega de las máquinas de coser es un reconocimiento al trabajo realizado y una herramienta concreta para que puedan generar ingresos”.

Finalmente, Aguas confirmó la continuidad del programa para el próximo año. “Ya estamos planificando junto a los vecinos, relevando qué talleres quieren. A partir de marzo volveremos a ponerlos en marcha”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

General Alvear lanzó la campaña "Elegí cuidarte, festejemos con responsabilidad"

General Alvear: recuperadores urbanos recibieron capacitación en emergencias y primeros auxilios

El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones

General Alvear refuerza su capacidad de respuesta ante cortes de luz

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta y polémica en San Rafael: los aviones de la lucha antigranizo no volaron por un problema con YPF video
¿QUÉ PASÓ?

Tormenta y polémica en San Rafael: desde la aeroplanta de YPF se negaron a brindar combustible

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Navidad hoy domingo 21 de diciembre: números ganadores del sorteo 3332

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2407 y números ganadores del domingo 21 de diciembre

Una fuerte versión indica que los aviones dejaron de volar durante las granizadas por la ausencia del personal encarga
Fuerte polémica

San Rafael: denuncian que la lucha antigranizo no pudo operar por falta de combustible

El Gobierno de Mendoza dispuso la continuidad automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios de empleados estatales provinciales.
alivio para muchos

El Gobierno extendió la vigencia de contratos y designaciones de empleados estatales: hasta cuándo

Te Puede Interesar

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro
Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza.
Megaoperativo

Navidad y Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas
Mercado brasilero

Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas

Por Sitio Andino Economía