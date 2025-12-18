Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

Municipalidad de General Alvear.

El Director de Rentas de General Alvear, Nelson Álvarez, hizo un balance del año 2025 y recordó que habrá un descuento en las tasas para los vecinos que estén al día hasta el 30 de diciembre próximo. Además, justificó el pedido de incremento del 70 % de la tarifaria de cara al 2026, ya que según dijo, los costos venían atrasados muy por debajo de la inflación. El funcionario también hizo foco en la baja recaudación del municipio, “pagan el promedio solo un 45% de los vecinos”, enfatizó.

Álvarez destacó que, "en el caso nuestro que nos toca la recaudación de lo que son las tasas municipales fue un gran desafío, teniendo en cuenta la situación económica, recaudar no es sencillo. Siempre el municipio ha tenido un promedio bajo de recaudación y este año no ha sido la excepción, solo un 45% ha abonado la tasa, en inmueble un 39% y en comercio un 52%, superando la media anterior".

El Director de Rentas agregó además: "Lamentablemente, el municipio ha tenido un atraso en el monto de las tasas y los valores son bajos, por ejemplo, la tasa mínima en inmueble es de $5.008 anual".

Tasas municipales de General Alvear con montos atrasados