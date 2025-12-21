21 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Economía y producción

La industria de General Alvear advierte por el impacto de los altos costos de energía

El presidente de la Específica de Industria de la Cámara de Comercio, Gustavo Mascarell, señaló que el aumento de los costos fijos, especialmente la tarifa eléctrica.

Gustavo Mascarell, de la Específica de Industria en General Alvear.

Gustavo Mascarell, de la Específica de Industria en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Gustavo Mascarell, flamante presidente de la específica de Industria de la Cámara de Comercio en General Alvear analizó la temporada en cuanto a la producción. El importante incremento de los costos fijos, especialmente la tarifa eléctrica, dificulta a las firmas de la región, les imposibilita ser competitivos. “Nos ha quitado rentabilidad el aumento de los de los costos fijos”, enfatizó el dirigente.

Mascarelli además agregó: "En cuanto a la macroeconomía si bien se están acomodando los actores de lo que es la inflación, tenemos un déficit grande en las economías regionales y en los manejos internos de nuestra industria que nos ha quitado rentabilidad por los altos costos de energía y combustible que hacen a la producción. No se pone en riesgo la temporada actual porque estamos avanzando y saldrá adelante, las perspectivas son buenas de cara al futuro".

Lee además
Talleres para adultos mayores en General Alvear.
Gestión social

General Alvear destacó el impacto de los talleres para adultos mayores durante el cierre anual
La selección de General Alvear campeona de todo. video
Orgullo sureño

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Gustavo Mascarell y las perspectivas de la industria en General Alvear

Embed - “AÚN TENEMOS UN DÉFICIT GRANDE EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES”

Temas
Seguí leyendo

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

General Alvear lanzó la campaña "Elegí cuidarte, festejemos con responsabilidad"

General Alvear: recuperadores urbanos recibieron capacitación en emergencias y primeros auxilios

El Municipio de General Alvear presentó un balance anual del programa de castraciones

General Alvear refuerza su capacidad de respuesta ante cortes de luz

El Museo de Juan Bautista Vairoleto incorporó la réplica de la vivienda original y consolida su crecimiento turístico

LO QUE SE LEE AHORA
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 de Navidad y de cuánto es el premio de este domingo 21 de diciembre

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe
Sigue muy delicado

Preocupación por la salud de Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente: qué se sabe

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais. Imagen generada con IA
Vacaciones

Chile: cuál es el seguro obligatorio que pocos mendocinos contratan para cruzar al vecino pais

El equipo Toyota Gazoo Racing South Africa se refirió al accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini en Mendoza.
complicado

Juan Cruz Yacopini, en terapia intensiva: el comunicado de Toyota tras el grave accidente

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad
Tenía un cuchillo

Detuvieron al hombre que robó un consultorio de audífonos en Ciudad

Te Puede Interesar

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad
Cosecha y comercialización

La cereza mendocina se fortalece como producción rentable, de la mano de la alta calidad

Por Sofía Pons
Granizo de gran tamaño en San Rafael: una de las imágenes compartidas por vecinos.
"Del tamaño de un huevo"

Una fuerte caída de granizo golpeó San Rafael y dejó serios daños en la ciudad y distritos

Por Sitio Andino Departamentales
El primer mandatario repasó sus seis años de gobernación y dio definiciones a futuro. video
Entrevista con Sitio Andino

La "batalla cultural" de Cornejo: "Cuando planteé el equilibrio fiscal, los gremios y el PJ me hicieron la vida imposible"

Por Facundo La Rosa