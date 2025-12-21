La industria de General Alvear advierte por el impacto de los altos costos de energía

Gustavo Mascarell, flamante presidente de la específica de Industria de la Cámara de Comercio en General Alvear analizó la temporada en cuanto a la producción . El importante incremento de los costos fijos, especialmente la tarifa eléctrica, dificulta a las firmas de la región, les imposibilita ser competitivos. “Nos ha quitado rentabilidad el aumento de los de los costos fijos” , enfatizó el dirigente.

Mascarelli además agregó: "En cuanto a la macroeconomía si bien se están acomodando los actores de lo que es la inflación, tenemos un déficit grande en las economías regionales y en los manejos internos de nuestra industria que nos ha quitado rentabilidad por los altos costos de energía y combustible que hacen a la producción. No se pone en riesgo la temporada actual porque estamos avanzando y saldrá adelante, las perspectivas son buenas de cara al futuro".