General Alvear impulsó el producto local con una nueva edición de la Feria del Regalo

Feria del Regalo en General Alvear.

Durante el fin de semana se realizó una nueva edición de la Feria del Regalo en el Paseo de los Artesanos de General Alvear, una propuesta impulsada por el área de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de promover el consumo local y visibilizar el trabajo de productores y emprendedores del departamento.

En ese marco, Mariela Cardúz destacó la participación de los vecinos y la diversidad de propuestas. “Queremos que esta Navidad nuestros pinitos tengan productos alvearenses”, señaló. La feria reunió emprendimientos de velas aromáticas, jabones artesanales, vinos caseros, frutas desecadas, marroquinería, tejidos, decoración y artículos para el hogar, entre otros.

Compromiso de artesanos y vecinos de General Alvear con la Feria del Regalo Cardúz realizó además un balance positivo de la actividad. “Hemos tenido una muy buena recepción. Es un trabajo en conjunto con los artesanos, siempre consultándolos y construyendo las propuestas entre todos”, afirmó, y remarcó que estas ferias se suman a otros eventos donde se prioriza la mano de obra local. “La idea es seguir generando espacios, incluso en fechas próximas como Reyes, para que los emprendedores puedan mostrarse y vender sus productos”, agregó.

Desde el área de Economía Social también se puso en valor el acompañamiento integral a quienes se suman a estas iniciativas. “Invitamos a los emprendedores a acercarse al área, donde los acompañamos con capacitaciones y asesoramiento para crecer”, explicó Cardúz. En ese sentido, resaltó el vínculo con los talleres que se dictan en los CIC. “Muchos cursos de costura, pintura, panadería o marroquinería hoy se transforman en emprendimientos que generan ingresos para familias alvearenses, en su mayoría mujeres que son sostén de hogar”, indicó.

Finalmente, la funcionaria agradeció el compromiso de los artesanos y vecinos. “El balance siempre es positivo: se vende, se difunde el trabajo y se generan nuevos contactos. Eso es fundamental para seguir fortaleciendo el producto local”, concluyó.