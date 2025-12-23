Alarma por Lionel Messi: el accidente que estremeció a todo el mundo

La familia de Lionel Messi atravesó horas de preocupación luego de que María Sol Messi , hermana menor del capitán argentino, sufriera un accidente de tránsito en Miami tras una descompensación mientras conducía. La joven diseñadora resultó con lesiones de consideración , aunque se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Según se conoció, María Sol sufrió fractura de dos vértebras , una fractura en el talón , una quemadura importante y una lesión en la muñeca , producto del impacto. A pesar de la gravedad del cuadro, su evolución es favorable y ya se encuentra acompañada por su entorno más cercano.

El accidente ocurrió mientras manejaba por las calles de Miami , cuando una repentina descompensación le hizo perder el control del vehículo. La situación generó alarma inmediata, aunque desde el entorno familiar aclararon que no hubo riesgo de vida y que la atención médica fue rápida.

Su madre, Celia Cuccittini , confirmó que María Sol “ está bien y ya se encuentra en Argentina ”, al tiempo que expresó malestar por la difusión de la noticia, dado que su hija mantiene un perfil bajo y alejado de los medios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2003266524388426086&partner=&hide_thread=false La hermana de Messi sufrió un accidente. Tiene dos vértebras facturadas. Se suspende su casamiento que iba a realizarse en enero. pic.twitter.com/64noPLaW4P — Real Time (@RealTimeRating) December 23, 2025

Casamiento postergado y prioridad absoluta en la recuperación

Como consecuencia del accidente, el casamiento de María Sol Messi con Julián Arellano, entrenador de las inferiores del Inter Miami, fue postergado. La ceremonia estaba prevista para el 3 de enero en Rosario y se pensaba como un evento íntimo y familiar.

La decisión fue inmediata: la salud pasó a ser la única prioridad. Desde la familia evitaron brindar más detalles sobre el episodio y remarcaron el deseo de atravesar este proceso con hermetismo y tranquilidad, enfocándose en la recuperación física y emocional de María Sol.