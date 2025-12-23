¿Qué falta para que Santino Andino sea refuerzo de River? Las claves de una negociación avanzada

Santino Andino, una de las joyas de Godoy Cruz, está a un paso de dar el salto a River.

El Club Atlético River Plate dio un paso firme en el mercado de pases y avanzó con fuerza por Santino Andino , uno de los futbolistas jóvenes más prometedores del fútbol argentino. Las charlas con Godoy Cruz están muy encaminadas y la pregunta ya no es si habrá acuerdo, sino qué falta para que el delantero se ponga la camiseta del Millonario .

El atacante mendocino de 20 años aparece como prioridad tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno , y su situación se volvió más accesible luego del descenso del Tomba a la Primera Nacional.

Las dirigencias de River y Godoy Cruz mantienen contactos permanentes y coinciden en un punto central: la operación se haría por el 100% del pase de Andino. Ese aspecto ya está consensuado, al igual que la voluntad del jugador de dar el salto deportivo.

Lo que resta definir es el monto final de la transferencia . Godoy Cruz había tasado al futbolista en cerca de 10 millones de dólares durante la temporada pasada e incluso rechazó una oferta del Olympiacos de Grecia cercana a los 7,5 millones , pero el nuevo contexto deportivo del club mendocino modificó el escenario.

Con el descenso consumado, la dirigencia encabezada por José Mansur bajó sus pretensiones económicas, lo que permitió que River se acerque a los números que considera razonables para cerrar la operación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LSamoiloff_/status/2003220921491034218&partner=&hide_thread=false Santino Andino está muy bien apuntado: un extremo capaz de romper de afuera hacia adentro con facilidad y versátil. Jugó por ambos perfiles y no se achica.



Se puso al hombro a un GC que peleaba el descenso. Además, integró la Selección Argentina Sub-20.



Ojalá venga a River. pic.twitter.com/DItX0iXmJA — Lucas Samoiloff (@LSamoiloff_) December 22, 2025

El aval futbolístico y el rol de Santino Andino

Desde lo deportivo, en River no hay dudas. Andino fue uno de los puntos más altos de Godoy Cruz pese a la campaña adversa y mostró nivel para mantenerse en Primera División. En total, disputó 48 partidos, convirtió ocho goles y aportó cinco asistencias, además de sumar roce internacional con la Selección argentina Sub 20, con la que participó del Mundial de Chile 2025.

El futbolista también empuja para que la transferencia se concrete. Su entorno ve con buenos ojos la chance de llegar a un club con competencia internacional y proyección inmediata, algo que River puede ofrecerle de cara a la temporada 2026.

Cuestión de tiempos

Con los términos generales acordados, la clave pasa ahora por el cierre administrativo y económico. Si no surge ningún contratiempo, las próximas reuniones entre ambas comisiones directivas podrían sellar el pase y convertir a Santino Andino en el tercer refuerzo de River.