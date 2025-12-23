De San Rafael a la Copa Libertadores: Brisa Río y el sueño cumplido con Belgrano campeón

Brisa Río, arquera de San Rafael, celebró junto a sus compañeras la histórica consagración de Belgrano y la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026.

Belgrano de Córdoba volvió a hacer historia en el fútbol femenino argentino y lo logró con una mendocina en su plantel . Con la oriunda de San Rafael Brisa Río , las “Piratas” se consagraron campeonas del Trofeo de Campeonas 2025 y sellaron la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026 , un hito sin precedentes para un equipo del interior del país.

La consagración se dio el domingo por la noche en el estadio Juan Pablo Francia, en San Francisco, Córdoba, donde Belgrano venció a Newell’s Old Boys en la definición por penales , tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. El título coronó un año de crecimiento sostenido, carácter colectivo y ambición deportiva, del que Brisa Río fue parte como integrante de un plantel que marcó un antes y un después en la disciplina.

La arquera sanrafaelina vivió la consagración como un verdadero desahogo personal y familiar. “ Fue algo muy hermoso, una sensación muy linda de desahogo. Todo valió la pena ”, dijo Río, al recordar el esfuerzo que implicó su camino hasta este presente. En ese recorrido, su familia ocupó un rol central , especialmente su madre: “Mi mamá fue lo primero que se me pasó por la cabeza. El esfuerzo que hicimos todos, lo que significa tenerla lejos y la emoción de ella… todo eso estuvo muy presente”.

Con orgullo marcado por sus raíces, la mendocina remarcó lo que significa representar a su provincia en el máximo nivel del fútbol femenino argentino. “ Es muy lindo saber que llevo a mi provincia a lo más alto. Amo Mendoza, amo San Rafael ”, señaló, y agregó: “Siempre recalco de dónde soy, vaya donde vaya. Eso es lo más importante y un orgullo enorme”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2003433880347689394&partner=&hide_thread=false Con la mendocina Brisa Río en el plantel, #Belgrano fue campeón del #TrofeodeCampeonas 2025 y logró un hito histórico: clasificó por primera vez a la Copa Libertadores Femenina. Meta cumplida. #BrisaRío #BelgranoCampeón #Mendoza #FútbolFemenino #LibertadoresFemenina pic.twitter.com/XDg1x1ruUg — Sebastián Colucci (@MSColucci) December 23, 2025

El proceso detrás del título: convicción, trabajo y fortaleza mental

Desde su llegada a Belgrano, Río percibió que el equipo estaba preparado para pelear por objetivos importantes. “ Desde el momento en que llegué al club y vi cómo entrenan, cómo juegan y cómo es el día a día, supe que era un equipo que iba a pelear lo importante”, sostuvo. Ese convencimiento se sostuvo en un camino exigente, con momentos de participación y otros de espera, que atravesó con fortaleza mental.

“Fue un camino muy duro, intenso y emocionante. Lo más lindo fue el proceso”, profundizó la arquera, quien destacó la necesidad de mantener la cabeza firme y confiar en el trabajo diario dentro de un plantel que mostró carácter en los momentos decisivos.

Un título histórico y el sueño de la Copa Libertadores Femenina

La obtención del Trofeo de Campeonas no solo significó una nueva estrella para Belgrano, sino también la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026, un logro histórico para el club y para el fútbol del interior argentino. “Clasificar a una Libertadores y saber que la vas a jugar es lo mejor que me pasó en mi carrera hasta hoy”, afirmó Río.

En ese sentido, resaltó la mentalidad colectiva que distinguió al equipo campeón. “Este equipo tuvo mucho hambre, muchas ganas de salir a ganar. Las 25 jugadoras teníamos el mismo propósito en la cabeza y eso hizo que el equipo jugara como lo hizo”, explicó.

El mensaje sentido de la mendocina

Finalmente, la sanrafaelina volvió a poner el foco en su entorno y dejó un mensaje para las más chicas que sueñan con llegar. “Mi familia fue la pieza clave. Sin ellos no estaría donde estoy hoy”, dijo. Y cerró con un mensaje claro: “Que luchen, que no se cansen. Todo llega, todo tiene su tiempo, pero con constancia y disciplina, se llega”.