El Poli 1 de San Rafael reabrió su histórica pileta con mejoras integrales

La pileta fue renovada y contará con actividades para colonias, socios y deportistas durante toda la temporada.

Pileta del Poli 1 de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras un intenso trabajo de renovación, colocación de filtros y luces ya está lista para la temporada de verano la pileta del Poli 1de San Rafael. Desde este martes la disfrutarán los chicos de la colonia y quienes realizan diversas actividades en el natatorio.

“Se hizo un trabajo integral de renovación y quedó espectacular para que lo puedan disfrutar todos los sanrafaelinos”, destacó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj.

El natatorio está disponible para los cientos de chicos que asisten a las colonias de verano, también para quienes practican aquazumba, quienes aprenden natación y también para los socios que la disfrutan en la tarde.

Histórica pileta de San Rafael

La histórica piscina, que tiene ya 65 años, ahora suma un sistema de filtrado que le permitirá tener un mejor mantenimiento del agua. A ello se le suman las luces para actividad nocturna.

“Esperamos a todos a que puedan disfrutarla durante toda la temporada de verano”, remarcó.

