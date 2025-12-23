Orgullo mendocino: Jorge Tahan fue distinguido por el Comité Olímpico y proyecta un 2026 internacional

El mendocino Jorge Tahan fue reconocido por el COA durante la Gala del Deporte Olímpico Argentino por su desempeño en Wushu Kung Fu.

El deporte mendocino volvió a decir presente en una de las ceremonias más importantes del país. El mendocino Jorge Tahan fue distinguido por el Comité Olímpico Argentino (COA) durante la Gala del Deporte Olímpico Argentino , al recibir un reconocimiento por su desempeño en Wushu Kung Fu , una disciplina que atraviesa un marcado crecimiento a nivel nacional e internacional.

La distinción no solo premió una destacada temporada deportiva, sino también un proceso sostenido de trabajo, constancia y evolución personal . Para Tahan, el reconocimiento llegó como una confirmación del camino recorrido y como un impulso para afrontar los desafíos que se avecinan, con competencias continentales y mundiales ya en el horizonte.

Sobre el premio recibido, el deportista remarcó el valor emocional que tuvo en lo personal. “ Este premio tiene un significado muy importante para mí , ya que es la enorme prueba de que hice bien las cosas este año”, señaló Tahan. Y agregó: “Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Al momento de recibirlo pude repasar mi año, con momentos buenos y malos, y sentir un orgullo enorme”.

En ese sentido, destacó que la distinción es consecuencia directa de un trabajo sostenido. “Es el fruto de mucho entrenamiento, disciplina, perseverancia y esfuerzo que tuve durante todo el año”, afirmó, y valoró especialmente el contexto de la gala: “Fue un momento increíble poder compartirlo con los mejores deportistas del país, de cada disciplina”.

El mendocino Jorge Tahan fue distinguido por el COA tras una gran temporada en Wushu Kung Fu y ya proyecta un 2026 cargado: Panamericano y Mundial en Filipinas. Trabajo, disciplina y sueños en marcha. #JorgeTahan #OrgulloMendocino #Wushu #DeporteArgentino #COA

El crecimiento del Wushu en suelo mendocino y los desafíos que vienen

Más allá del reconocimiento individual, Tahan puso el foco en el presente y futuro de su disciplina. “El WuShu está creciendo mucho, cada vez más. Estamos formando un equipo de competencia muy fuerte”, explicó el mendocino, quien ya trabaja en la planificación de la próxima temporada.

En ese marco, adelantó un calendario cargado de compromisos importantes. “El año que viene tenemos el Panamericano, y después nuevamente el Mundial, que se realizará en Filipinas”, señaló, dejando en claro que el objetivo es seguir elevando el nivel competitivo y consolidar la disciplina en el plano internacional.

El valor del proceso y el mensaje a los que empiezan

Al repasar su recorrido deportivo, Tahan destacó que el aprendizaje más profundo no siempre llega con los triunfos. “El camino para llegar a esto es lo más lindo. Aprendí a disfrutar el proceso más allá de torneos y competencias”, sostuvo. Y profundizó: “Mis momentos clave para mejorar fueron las caídas. Es ahí donde esta disciplina, como cualquier deporte, te enseña a levantarte, a superarte y a ser mejor”.

Por último, el mendocino dejó un mensaje claro para quienes se inician en las artes marciales y el deporte competitivo. “Que confíen en ustedes, que trabajen, que no se rindan. Todo tiene su tiempo, pero vale totalmente la pena el esfuerzo. Si persiguen sus sueños, se cumplen”, cerró.