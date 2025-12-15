Boxeo: Segura, Soto y Arancibia brillaron en una noche soñada para Mendoza en Junín

El boxeo mendocino vivió una noche perfecta en Junín , donde Maximiliano “El Profe” Segura , Alfredo “Coki” Soto y Ángel “El Diablito” Arancibia se consagraron campeones sudamericanos con victorias por nocaut , en una velada que quedará marcada como una de las más importantes del año.

El festival, organizado por Arano Box en el Polideportivo La Colonia , tuvo tres títulos en juego y un denominador común: el dominio absoluto de los representantes de Mendoza , que resolvieron todos sus combates antes del límite.

En el combate estelar de la noche, Maximiliano Segura (20-1-1, 16 KO) regresó al ring tras 14 meses de inactividad y despejó cualquier duda con una actuación sólida frente al venezolano Algerbis “Zurdo” González (12-4, 10 KO) .

El mendocino se impuso por nocaut técnico en el quinto round y conquistó el título Sudamericano súperligero , luego de una pelea exigente. Durante los primeros asaltos, González aprovechó su alcance y velocidad para incomodar, pero Segura supo trabajar el combate con inteligencia hasta encontrar el momento justo.

En el cuarto round, una derecha precisa comenzó a inclinar la balanza y, ya en el quinto, la presión sostenida en corta distancia terminó por definir el pleito ante el delirio del público local.

Soto fue demoledor y Arancibia ratificó su crecimiento

La contundencia fue la marca registrada del resto de la cartelera. Alfredo “Coki” Soto (16-1, 11 KO) necesitó apenas un round para noquear al colombiano Carlos Rayo (14-3, 8 KO) y quedarse con el título Sudamericano ligero. El impacto fue tan contundente que el rival debió recibir atención médica y ser trasladado al hospital por precaución.

Por su parte, Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1, 7 KO) defendió con éxito su título Sudamericano gallo al vencer por nocaut técnico en el cuarto asalto al venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-1, 6 KO). En un combate intenso, el lavallino mostró carácter, jerarquía y potencia para resolver ante un rival peligroso y noqueador.

Con estos resultados, el boxeo mendocino cerró una noche de campeones, que dejó en claro el gran momento de sus principales exponentes y reforzó la ilusión de nuevos desafíos internacionales en el corto plazo.

Ganó el Turco Buonarrigo

El Turco Abraham Buonarrigo se impuso por la vía del cloroformo en el segundo asalto de boxeo al peruano Jesús Avilés. Por su parte Brisa Alfonso batalló para lograr un triunfo ante la entrerriana Verónica Núñez. También ganaron Jonathan Arenas y Damián Castro.