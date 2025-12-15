15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Boxeo: Segura, Soto y Arancibia brillaron en una noche soñada para Mendoza en Junín

Con nocauts, títulos sudamericanos y actuaciones contundentes, los púgiles mendocinos impusieron su boxeo en JunÍn. Repasá lo sucedido.

Primó el boxeo mendocino (Foto: Soy del Este).

Primó el boxeo mendocino (Foto: Soy del Este).

Por Sitio Andino Deportes

El boxeo mendocino vivió una noche perfecta en Junín, donde Maximiliano “El Profe” Segura, Alfredo “Coki” Soto y Ángel “El Diablito” Arancibia se consagraron campeones sudamericanos con victorias por nocaut, en una velada que quedará marcada como una de las más importantes del año.

El festival, organizado por Arano Box en el Polideportivo La Colonia, tuvo tres títulos en juego y un denominador común: el dominio absoluto de los representantes de Mendoza, que resolvieron todos sus combates antes del límite.

Lee además
Abraham Buonarrigo y un necesitado triunfo.
Cuatro victorias mendocinas

El turco Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonso se llevaron todos los aplausos en la velada de boxeo del Hyatt
Combate de fondo con Bounarrigo y Áviles como protagonistas
Noche de impacto

Boxeo en Mendoza: Buonarrigo y "La Bala" Avilés prometen un duelo táctico y explosivo en el Hyatt

El Profe Segura volvió con autoridad e hizo brillar su boxeo

En el combate estelar de la noche, Maximiliano Segura (20-1-1, 16 KO) regresó al ring tras 14 meses de inactividad y despejó cualquier duda con una actuación sólida frente al venezolano Algerbis “Zurdo” González (12-4, 10 KO).

El mendocino se impuso por nocaut técnico en el quinto round y conquistó el título Sudamericano súperligero, luego de una pelea exigente. Durante los primeros asaltos, González aprovechó su alcance y velocidad para incomodar, pero Segura supo trabajar el combate con inteligencia hasta encontrar el momento justo.

En el cuarto round, una derecha precisa comenzó a inclinar la balanza y, ya en el quinto, la presión sostenida en corta distancia terminó por definir el pleito ante el delirio del público local.

image

Soto fue demoledor y Arancibia ratificó su crecimiento

La contundencia fue la marca registrada del resto de la cartelera. Alfredo “Coki” Soto (16-1, 11 KO) necesitó apenas un round para noquear al colombiano Carlos Rayo (14-3, 8 KO) y quedarse con el título Sudamericano ligero. El impacto fue tan contundente que el rival debió recibir atención médica y ser trasladado al hospital por precaución.

Por su parte, Ángel “El Diablito” Arancibia (9-1-1, 7 KO) defendió con éxito su título Sudamericano gallo al vencer por nocaut técnico en el cuarto asalto al venezolano Jeremy “La Bala” Díaz (6-1, 6 KO). En un combate intenso, el lavallino mostró carácter, jerarquía y potencia para resolver ante un rival peligroso y noqueador.

Con estos resultados, el boxeo mendocino cerró una noche de campeones, que dejó en claro el gran momento de sus principales exponentes y reforzó la ilusión de nuevos desafíos internacionales en el corto plazo.

Ganó el Turco Buonarrigo

El Turco Abraham Buonarrigo se impuso por la vía del cloroformo en el segundo asalto de boxeo al peruano Jesús Avilés. Por su parte Brisa Alfonso batalló para lograr un triunfo ante la entrerriana Verónica Núñez. También ganaron Jonathan Arenas y Damián Castro.

Temas
Seguí leyendo

Mariano Toedtli, en su llegada a Godoy Cruz: "Queremos un equipo que transmita emociones a la gente"

Patricia Bullrich denunció a la AFA ante la Conmebol y pidió investigar los fondos de la Selección

El posteo de Franco Colapinto que generó revuelo por su futuro en la Fórmula 1

Nueva Delhi, el broche de oro del paso de Lionel Messi por la India

Torneo Regional Federal Amateur: así les fue a los equipos mendocinos

El Tomba con DT nuevo: todo lo que tenés que saber de Mariano Toedtli

Causa AFA: cómo operaban los camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Vecinos de Sebastián Villa en Medellín denuncian al jugador por su "mal comportamiento"

LO QUE SE LEE AHORA
Mariano Toedtli buscará volver a Primera.
cambio de mando

El Tomba con DT nuevo: todo lo que tenés que saber de Mariano Toedtli

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Te Puede Interesar

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla.
¡Atención padres!

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla

Por Natalia Mantineo
San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Por Celeste Funes
José Antonio Kast,  nuevo presidente electo de Chile
Elecciones 2025

Kast, Milei, Argentina y Chile: nace una nueva alianza regional

Por Marcelo López Álvarez