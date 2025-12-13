13 de diciembre de 2025
Cuatro victorias mendocinas

El turco Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonso se llevaron todos los aplausos en la velada de boxeo del Hyatt

La promotora Pandolfino Box cerró la temporada donde la comenzó y tuvo en Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonsoa los grandes ganadores de la noche.

Abraham Buonarrigo y un necesitado triunfo.

Por Sitio Andino Deportes

El Turco Abraham Buonarrigo se impuso por la vía del cloroformo en el segundo asalto de boxeo al peruano Jesús Avilés. Por su parte Brisa Alfonso batalló para lograr un triunfo ante la entrerriana Verónica Núñez. También ganaron Jonathan Arenas y Damián Castro.

La promotora Pandolfino Box cerró la temporada donde la comenzó. La Plaza del distinguido Hotel Hyatt, en donde los mendocinos Abraham Buonarrigo, Brisa Alfonzo, Joel Arenas y Damián Castro, salieron airosos de sus compromisos.

El Cuna de Campeones V se desarrolló a sala llena, contó con la organización de la Promotora Pandolfino Box, el respaldo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y el Dreams Casino del Hotel Park Hyatt.

El combate de fondo, protagonizado por dos pegadores como Abraham Buonarrigo (15-5-0,12 KO) y el peruano Jesús Avilés (9-10-0, 2 KO) decantó en la definición fulminante del púgil de Guaymallén.

Con severas y fulminantes combinaciones, el ex campeón Panamericano y Sudamericano de los semipesados acabó con la resistencia del Incaico al ganarle por la vía del cloroformo en el segundo asalto.

Buonarrigo mostró un planteo inteligente, en donde el campanazo inicial anuló las opciones ofensivas del peruano.

image

Trabajosa victoria de Brisa Alfonzo

La China Brisa Alfonzo le ganó a Verónica Núñez y ya piensa en la primera defensa de su título de campeona argentina superpluma.

En un combate de preparación para hacer la primera defensa de su título argentino superpluma, Brisa Alfonzo (8-1-1, 1 KO) retornó al ring tras unos meses de parate por una lesión en un pie. La prueba fue muy exigente y tuvo que esforzarse para imponerse ante la vehemencia de una muy motivada Verónica Núñez (2-4-0, 0 KO), que vino a querer robarle el protagonismo a la lasherina. Lo más justo hubiese sido una igualdad, pero los jurados opinaron otra cosa.

La entrerriana se mostró aguerrida y en todo momento complicó a la sureña que careció de recursos para sobresalir ante una dura oponente que mereció mejor suerte.

Las tarjetas favorecieron a Briza Alfonso con los siguientes guarismos: Lucía Robles: 58-56, Flavio Montivero, 58-56, y Pedro Busto: 59-55.

image

Buen triunfo de Arenas

Jonathan Joel Arenas (17-17-1, 4 KO) se viene presentando con asiduidad en la capital de Mendoza. En esta ocasión peleó ante el bonaerense Rodrigo Roldan (6-15-5, 1 KO), un rival con mucho oficio.

El fortísimo bonaerense Rodrigo Roldán hizo que el sanrafaelino Jonathan Joel Arena tuviera que exigirse al máximo para poder quedarse con la victoria luego de afrontar una dinámica y cambiante pelea frente al exigente probador bonaerense. Las tarjetas dieron un fallo dividido. Lucía Robles: 58-56, Flavio Montivero: 57-57, y Pedro Busto: 59-55.

image

Castro ganó con la mano lesionada

El maipucino Damián Castro (3-0-1, 2 KO) encadenó otra victoria ante un duro rival como lo fue el sanjuanino Martín Garay (1-4-0, 0 KO).

Los jurados Luciana Robles y Flavio Montivero calcaron un 39-36 para el de Villa Seca, mientras que Pedro Busto también vio ganador al púgil mendocino por 40-35.

Presencia de celebridades

La velada internacional contó con la presencia de varias figuras en la plaza del Hotel Hyatt. Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, Humberto Pagano, Presidente de la Confederación Mendocina de Deportes, Roberto Suarez, Director de Contenidos de Crónica TV, Jorge Aguirre Toum, Presidente del Club Mendoza de Regatas, Fabricio Alvacete, Gerente del Dreams Casino del Hotel Park Hyatt, el enólogo Carlos Vargas y los influencers Yarcho, Maxi Espíndola, Gonzalo Gravano, Mar Cosca, Federikita y Sofía Fernández.

La palabra de Federico Chiapetta

“Creo que esto ha sido un cierre de lujo. La organización de este evento durante todo el año ha sido impecable. Lo que ha trabajado la empresa Pandolfino Box no es algo que se ve habitualmente. Ha sido un cierre majestuoso con resultados positivos para los boxeadores de nuestra provincia. La vara ha quedado alta para el año entrante” dijo el Subdirector de Deportes del Gobierno de Mendoza.

image

Humberto Pagano: “Gran velada”

“Esto ha sido una velada de gran nivel. El lugar, la gente, la puesta en escena hacen que este deporte luzca más hermoso de lo que es. Desde la CoMeDe alentamos a la promotora Pandolfino Box que siga trabajando como lo viene haciendo. Ha sido esto maravilloso” dijo el empresario.

Jorge Pandolfino ya piensa en el futuro

“Hemos tenido un hermoso año. Hemos logrado para Mendoza volver a ser la capital del boxeo argentino. La vara está alta y ya pensamos en el 2026. Tenemos grandes avances para que el Cuna de Campeones VI se desarrolle en el mes de febrero en San Martín, algo que en los próximos días vamos a confirmar. Queremos agradecer a la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y a todos en los que confiaron en esta productora. Nos obligan a seguir mejorando velada tras velada. Muchas gracias por ello” dijo el promotor.

La velada de boxeo amateur

  • Categoría Cadetes 48 kilos: Jonás Gómez (Arévalo) se impuso en las tarjetas a Axel Pedroza (Armando Andrada/Pablo Chacón).
  • Categoría Mayores 56 kilos: Nicolás Oyarzú (Armando Andrada/Pablo Chacón) derrotó por puntos a Kevin Carrizo (Zapata).
  • Categoría Mayores 49 kilos: Raúl Cruz (Lucero)se impuso por puntos a Isaac Olmedo (Bajinay).
  • Categoría Cadetes 52 kilos: Joaquín Tobares (Daniel Brizuela) se impuso por puntos a Thiago Avellaneda (Piñeira).
  • Categoría Mayores 57 kilos: Jonathan Morán (Herrera) le ganó en las tarjetas a Gean Morkeerje (Daniel Brizuela).
  • Categoría Mayores 69 kilos: Matías Cisterna (Cisterna) se impuso por puntos a Facundo Ledesma (Lucero).
  • Categoría Mayores 69 kilos: Lautaro Barrios (Daniel Brizuela) le ganó en las tarjetas a Jeremías Millán (Armando Andrada/Pablo Chacón).
  • Categoría Mayores 69 kilos: Brian Tapia (Daniel Brizuela) derrotó en las tarjetas a Daniel Paladea (Coronel).

Agradecimiento: Prensa Pandolfino Box

Crédito de fotos: @grullaphotodron

