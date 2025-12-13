13 de diciembre de 2025
Cuánto dinero se lleva el campeón del Torneo Clausura y la enorme brecha con otras ligas

Racing o Estudiantes cobrarán un premio muy inferior al de los principales torneos de Sudamérica. Mirá lo que entrega el Torneo Clausura 2026.

El campeón del Torneo Clausura 2025 recibirá un premio económico sensiblemente menor en comparación con otros certámenes de la región y de Europa

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Racing y Estudiantes de La Plata definirán al campeón del Torneo Clausura de fútbol 2025 del fútbol argentino. Más allá del prestigio deportivo y del boleto directo a la Copa Libertadores 2026, el premio económico vuelve a dejar en evidencia una marcada desigualdad con respecto a otras ligas.

Cuánto dinero puede sumar el campeón del Torneo Clausura

Para la definición del torneo se pusieron a la venta 33.500 entradas: 13.500 para Estudiantes y 20.000 para Racing, con precios que oscilaron entre 50.000 y 150.000 pesos. Con esos valores, el ingreso total para el vencedor rondaría los 2.300 millones de pesos, equivalentes a unos 1,6 millones de dólares.

El premio fijo de 500.000 dólares entregado por la Conmebol se mantiene como un estándar para el fútbol argentino, aunque queda claramente por debajo de otros campeonatos de la región. Incluso, es inferior al monto que recibió el campeón de la Serie B de Brasil, Coritiba, que embolsó cerca de 648.000 dólares.

La comparación con Sudamérica y Europa marca una diferencia abismal

De acuerdo a datos de DataRef, el Brasileirao lidera el ranking sudamericano con un premio de 10 millones de dólares para su campeón. Uruguay y Bolivia entregan un millón de dólares, Perú reparte 650.000, Chile 600.000, mientras que Argentina queda por detrás con sus 500.000 dólares. Más abajo aparecen Colombia y Ecuador (230.000) y Paraguay (128.000).

La brecha se profundiza al mirar a Europa. El Napoli, campeón de la Serie A, recibió 32,6 millones de euros; el Barcelona, ganador de La Liga, cobró 58 millones de euros; y el Manchester City, campeón de la Premier League, superó los 76 millones de euros en premios.

La diferencia responde a un modelo estructural: en Europa, el principal ingreso proviene de derechos televisivos y acuerdos comerciales globales, mientras que en Sudamérica los clubes dependen en gran medida de la recaudación local y de los premios directos de Conmebol.

Más allá del premio inmediato, el campeón del Clausura se asegurará la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, que garantiza un ingreso base cercano a los 3 millones de dólares solo por disputar la fase de grupos, uno de los recursos económicos más importantes para los clubes argentinos.

La temporada 2025 del fútbol argentino tendrá además otra definición relevante: el Trofeo de Campeones, que enfrentará a Platense y al ganador del Clausura el próximo 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás.

