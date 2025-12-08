Torneo Clausura: Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

Estudiantes de La Plata superó 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por las semifinales del Torneo Clausura y clasificó a la final del certamen. El único gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo.

El “Pincha” enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero a partir de las 21:00, en busca de alzar la copa y sumar una estrella.

Tras un primer tiempo sin goles, el encuentro mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina , cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Nelson Insfrán. En la réplica, Fernando Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Manuel Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Edwuin Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Renzo Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro.

Embed Buen centro y mejor definición goleadora del pic.twitter.com/fvayczWdkI



#TorneoBetano Clausura 2025

Seguilo en vivo por TNT Sports Premium y ESPN Premium

— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2025

El partido entró luego en un segmento de múltiples cambios en ambos equipos. Gimnasia movió el banco con Jan Hurtado, Jeremías Merlo y Norberto Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Lucas Alario, Ezequiel Piovi y el propio Palacios.

En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.