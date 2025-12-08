8 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
La Plata

Torneo Clausura: Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

Tiago Palacios fue el encargado de darle la victoria a Estudiantes de La Plata frente a Gimnasia. Cuándo será la final.

Torneo Clausura: Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

Torneo Clausura: Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

Por Sitio Andino Deportes

Estudiantes de La Plata superó 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por las semifinales del Torneo Clausura y clasificó a la final del certamen. El único gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios a los 16 minutos del segundo tiempo.

Lee además
Racing quiere meterse en la final del Torneo Clausura 2025.
el detalle completo

Torneo Clausura 2025: los cruces de semis y el duelo Boca–Racing que paraliza al país
Juan Sebastián Verón mostró su enojo.
cruces

Juan Sebastián Verón redobló la polémica: acusó a Tapia y Toviggino de "dictadura"
Embed

El clásico de La Plata se lo quedó Estudiantes

Tras un primer tiempo sin goles, el encuentro mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina, cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Nelson Insfrán. En la réplica, Fernando Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Manuel Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Edwuin Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Renzo Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro.

Embed

El partido entró luego en un segmento de múltiples cambios en ambos equipos. Gimnasia movió el banco con Jan Hurtado, Jeremías Merlo y Norberto Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Lucas Alario, Ezequiel Piovi y el propio Palacios.

En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1998151784951599131&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Macri criticó a Tapia tras las sanciones a Estudiantes y el título de Central: "Chiqui es producto de una decadencia"

La explosiva respuesta de Verón: acusó a la AFA de manejarse como una dictadura

Se define esta tarde el Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup

Prevención de lesiones en deportistas amateurs: claves de una especialista para entrenar seguro

Un terremoto de 7,6 sacudió el norte de Japón y rige una alerta de tsunami

Polémica en Boca Juniors: Úbeda defendió el cambio más cuestionado de los Playoffs

Racing eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Mundial 2026 trae listas de 26 jugadores, pausas por calor y un desempate "olímpico" que cambia todo

LO QUE SE LEE AHORA
Final en Club Comercio de Malargüe.
Deporte formativo

Se define esta tarde el Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes,
Fin del misterio

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

Corte de agua en la Ciudad de Mendoza: será durante 12 horas y afectará a varias zonas.
Corte programado

Corte de agua en la Ciudad de Mendoza: será durante 12 horas y afectará a varias zonas

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Un repaso por los proyectos más relevantes de Julio Cobos, Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Álvaro Martínez y Pamela Verasay.
¿qué hicieron?

Cinco diputados mendocinos cierran su ciclo en el Congreso: el balance de sus gestiones

Por Cecilia Zabala
Turismo en alza: Mendoza se consolidó como uno de los destinos más visitados del pais.
Finde largo

Turismo en alza: Mendoza se consolidó como uno de los destinos más visitados del pais

Por Natalia Mantineo
En la previa al tratamiento legislativo, Javier Milei manifestó su apoyo al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino
Acompañamiento

En la previa al tratamiento legislativo, Milei manifestó su apoyo al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

Por Sitio Andino Política