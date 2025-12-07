Boca vs. Racing por un lugar en la final: horario, TV y formaciones del clásico que paraliza La Bombonera

Racing quiere meterse en la final del Torneo Clausura 2025.

Boca y Racing se enfrentan este domingo a las 19 en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura 2025, en un cruce que promete máxima tensión: será el octavo mano a mano entre ambos en 13 años. El equipo de Claudio Úbeda llega con seis triunfos al hilo y recupera nombres clave, mientras que Gustavo Costas afronta bajas sensibles pero sostiene su espíritu competitivo.

Cómo llega Boca: racha perfecta y un equipo que sale de memoria El Xeneize encadena seis victorias consecutivas y llega reforzado desde lo anímico. La novedad más importante es el regreso de Alan Velasco, ya recuperado de su distensión ligamentaria. También estará disponible Ander Herrera, que arrastraba una sobrecarga.

Más allá de rumores sobre cambios tácticos, el once será el mismo que viene de superar a Talleres y Argentinos Juniors. La duda que persiste es el nivel de Milton Giménez, que atraviesa seis partidos sin convertir, aunque seguirá dentro del once inicial por decisión del cuerpo técnico.

Cómo llega Racing: épica, bajas y un equipo que se reinventa La Academia viene de dos series heroicas: primero eliminó a River con un 3-2 agónico en Avellaneda, y luego avanzó ante Tigre por penales gracias a una actuación monumental de Facundo Cambeses.

Pero las malas noticias pesan: no estarán Gastón Martirena ni Santiago Sosa (expulsados), ni tampoco los lesionados Zaracho, Marcos Rojo y Elías Torres. Costas recupera a Bruno Zuculini, aunque analiza cambiar el esquema: volvió a probar una línea de cinco, con Di Césare como tercer central, mientras que Tomás Conechny reemplazaría a Solari, que terminó con molestias.