Torneo Clausura: Estudiantes fue más que Racing en los penales y se consagró campeón

Racing Club y Estudiantes La Plata se enfrentaron por la final del Torneo Clausura 2026. Mirá todos los detalles del duelo.

Estudiantes vs Racing
Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, en una final cargada de tensión disputada en el estadio Madre de Ciudades.

El campeón del Torneo Clausura 2025 recibirá un premio económico sensiblemente menor en comparación con otros certámenes de la región y de Europa
Cuánto dinero se lleva el campeón del Torneo Clausura y la enorme brecha con otras ligas
Racing y Estudiantes disputarán la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero.
Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo
Goles en el final y un cierre del Torneo Clausura en los penales

El partido tuvo un desarrollo cerrado y con pocas situaciones claras durante gran parte del encuentro. Recién a los 80 minutos, Adrián “Maravilla” Martínez rompió la paridad con un golazo de emboquillada para adelantar a Racing cuando parecía que la Academia se encaminaba al título.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 92 minutos, apareció la jerarquía de Guido Carrillo, quien capitalizó una de las últimas pelotas del partido y marcó el 1-1 que llevó la definición al suplementario.

En el tiempo extra, el desgaste físico fue evidente en ambos equipos. La acción más destacada fue una atajada monumental de Fernando Muslera ante Maravilla Martínez a los 114 minutos, clave para sostener el empate y forzar los penales.

Estudiantes vs Racing

Muslera decisivo y festejo Pincha desde los doce pasos

En la tanda decisiva, Estudiantes fue más efectivo. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Edwuin Cetré vio su remate contenido por Facundo Cambeses.

Para Racing anotaron Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa, pero Gastón Martirena falló ante Muslera y Franco Pardo estrelló su disparo en el palo, sentenciando el desenlace.

Con esta consagración, Estudiantes cerró la temporada con un nuevo título, ratificando su fortaleza en finales y dejando a Racing con las manos vacías tras un esfuerzo que se le escapó en los detalles.

El penal de Estudiantes campeón

Los festejos de Estudiantes

La síntesis de Racing y Estudiantes

Los goles de la final del Torneo Clausura

