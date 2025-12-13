Torneo Clausura: Estudiantes fue más que Racing en los penales y se consagró campeón

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por 5-4 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, en una final cargada de tensión disputada en el estadio Madre de Ciudades.
Goles en el final y un cierre del Torneo Clausura en los penales
El partido tuvo un desarrollo cerrado y con pocas situaciones claras durante gran parte del encuentro. Recién a los 80 minutos, Adrián “Maravilla” Martínez rompió la paridad con un golazo de emboquillada para adelantar a Racing cuando parecía que la Academia se encaminaba al título.
Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 92 minutos, apareció la jerarquía de Guido Carrillo, quien capitalizó una de las últimas pelotas del partido y marcó el 1-1 que llevó la definición al suplementario.
En el tiempo extra, el desgaste físico fue evidente en ambos equipos. La acción más destacada fue una atajada monumental de Fernando Muslera ante Maravilla Martínez a los 114 minutos, clave para sostener el empate y forzar los penales.
Muslera decisivo y festejo Pincha desde los doce pasos
En la tanda decisiva, Estudiantes fue más efectivo. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Edwuin Cetré vio su remate contenido por Facundo Cambeses.
Para Racing anotaron Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa, pero Gastón Martirena falló ante Muslera y Franco Pardo estrelló su disparo en el palo, sentenciando el desenlace.
Con esta consagración, Estudiantes cerró la temporada con un nuevo título, ratificando su fortaleza en finales y dejando a Racing con las manos vacías tras un esfuerzo que se le escapó en los detalles.