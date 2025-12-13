Torneo Clausura: Estudiantes fue más que Racing en los penales y se consagró campeón

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por 5-4 en la definición por penales , luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, en una final cargada de tensión disputada en el estadio Madre de Ciudades .

El equipo platense mostró carácter en los momentos decisivos y volvió a festejar un título nacional, asegurándose además un boleto directo a la Copa Libertadores 2026 .

A TODO O NADA

A TODO O NADA Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

flojo Cuánto dinero se lleva el campeón del Torneo Clausura y la enorme brecha con otras ligas

El partido tuvo un desarrollo cerrado y con pocas situaciones claras durante gran parte del encuentro. Recién a los 80 minutos , Adrián “Maravilla” Martínez rompió la paridad con un golazo de emboquillada para adelantar a Racing cuando parecía que la Academia se encaminaba al título.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 92 minutos , apareció la jerarquía de Guido Carrillo , quien capitalizó una de las últimas pelotas del partido y marcó el 1-1 que llevó la definición al suplementario .

En el tiempo extra, el desgaste físico fue evidente en ambos equipos. La acción más destacada fue una atajada monumental de Fernando Muslera ante Maravilla Martínez a los 114 minutos, clave para sostener el empate y forzar los penales.

Estudiantes vs Racing

Muslera decisivo y festejo Pincha desde los doce pasos

En la tanda decisiva, Estudiantes fue más efectivo. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Edwuin Cetré vio su remate contenido por Facundo Cambeses.

Para Racing anotaron Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso y Santiago Sosa, pero Gastón Martirena falló ante Muslera y Franco Pardo estrelló su disparo en el palo, sentenciando el desenlace.

Con esta consagración, Estudiantes cerró la temporada con un nuevo título, ratificando su fortaleza en finales y dejando a Racing con las manos vacías tras un esfuerzo que se le escapó en los detalles.

FMZ7SFKGSJB4HFODGDKUB4FJSU (1)

El penal de Estudiantes campeón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000037906560254044&partner=&hide_thread=false ¡¡PARDO AL PALO Y ESTUDIANTES CAMPEÓN DEL #TorneoClausura!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8MZRyKPJkE — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Los festejos de Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000038690937065821&partner=&hide_thread=false ¡¡TODOS A ABRAZAR A LA BRUJITA EN LA TRIBUNA!! ¡¡ESTUDIANTES ES EL CAMPEÓN DEL #TorneoClausura DEL FÚTBOL ARGENTINO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HMgelnmT6n — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

La síntesis de Racing y Estudiantes

Embed

Los goles de la final del Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000020127241150493&partner=&hide_thread=false ¡¡¡MARAVILLA LA PICÓ, HIZO UN GOLAZO Y RACING LE GANA 1-0 A ESTUDIANTES LA FINAL DEL #TorneoClausura!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/nIcUgVUqDq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025