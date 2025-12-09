Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

Racing y Estudiantes disputarán la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero.

Racing y Estudiantes se preparan para la gran final del Torneo Clausura 2025 , que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades. Desde las 21, La Academia y el Pincha buscarán la gloria en una definición marcada por el calor extremo y la expectativa de dos campañas notables.

La definición será el sábado 13 de diciembre , en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero , a las 21 horas , horario fijado para evitar las altas temperaturas que atraviesa la región.

Bombazo Racing eliminó a Boca y es finalista del Clausura

La Plata Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

El título se decidirá en un duelo con estadios llenos, viajes masivos de hinchas y el atractivo de dos equipos en gran nivel.

El domingo, Racing dio el golpe del torneo al derrotar 1-0 a Boca en La Bombonera con un gol de Maravilla Martínez , convirtiéndose en el primer finalista.

¡El camino a la gran final del #TorneoBetano Clausura 2025! @RacingClub y @EdelpOficial se enfrentarán el próximo sábado, desde las 21.00, en el estadio Único Madre de Ciudades. pic.twitter.com/X24rg3HBOH

La Academia mostró solidez defensiva, solvencia en el mediocampo y un plan de partido que anuló a su rival en los momentos clave.

El camino de Estudiantes: triunfo clave en el clásico platense

Este lunes, Estudiantes venció 1-0 a Gimnasia en el Bosque gracias al tanto de Tiago Palacios a los 16 minutos del complemento.

El Pincha, fiel a su estilo competitivo, mostró jerarquía en un clásico cargado de tensión y se metió en la final con autoridad.