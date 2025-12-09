9 de diciembre de 2025
Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

Racing Club y Estudiantes definirán el duro Torneo Clausura este sábado en el Madre de Ciudades. Conocé todos los detalles.

Racing y Estudiantes disputarán la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero.

Racing y Estudiantes disputarán la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero.

Por Sitio Andino Deportes

Racing y Estudiantes se preparan para la gran final del Torneo Clausura 2025, que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades. Desde las 21, La Academia y el Pincha buscarán la gloria en una definición marcada por el calor extremo y la expectativa de dos campañas notables.

Fecha, sede y horario confirmados para la final del Torneo Clausura

La definición será el sábado 13 de diciembre, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a las 21 horas, horario fijado para evitar las altas temperaturas que atraviesa la región.

El título se decidirá en un duelo con estadios llenos, viajes masivos de hinchas y el atractivo de dos equipos en gran nivel.

Cómo llega Racing tras eliminar a Boca en La Bombonera

El domingo, Racing dio el golpe del torneo al derrotar 1-0 a Boca en La Bombonera con un gol de Maravilla Martínez, convirtiéndose en el primer finalista.

