Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

Racing y Estudiantes se preparan para la gran final del Torneo Clausura 2025, que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades. Desde las 21, La Academia y el Pincha buscarán la gloria en una definición marcada por el calor extremo y la expectativa de dos campañas notables.
Fecha, sede y horario confirmados para la final del Torneo Clausura
La definición será el sábado 13 de diciembre, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a las 21 horas, horario fijado para evitar las altas temperaturas que atraviesa la región.