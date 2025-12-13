Elecciones históricas en el Tomba: José Mansur ganó y será el nuevo presidente

José Mansur fue elegido presidente del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba (segundo mandato) luego de una elección con una tendencia marcada , en la que los socios terminaron volcándose mayoritariamente por el ex dirigente Bodeguero, quien vuelve a tomar las riendas de la entidad en un momento clave de su historia, precisamente en la Primera Nacional .

Tendrá un período de cuatros años por delante. 58% de lo votos obtuvo "Pepe" Mansur para alcanzar la presidencia sobre 1.254 sufragantes . Segundo resultó Alejandro Chapini c on el 33% y en tercer termino Adrián Sajú con el 9% de los sufragios.

Elecciones 2025 José Mansur es el nuevo presidente del Club Godoy Cruz En las elecciones realizadas este sábado, José Mansur resultó electo como nuevo presidente de nuestra institución. Con el 58% de los votos, la lista Unidad Tombina fue la elegida por los socios… pic.twitter.com/Q9wK5Q86IZ

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en la sede de calle Balcarce , donde cientos de socios plenos se acercaron a emitir su voto y darle forma a una decisión que marca un punto de inflexión institucional , tras el reciente descenso a la Primera Nacional . El recuento, sin embargo, mantuvo en vilo a todos debido a la demora suscitada que superó las 19hs.

Durante la jornada electoral participaron 1.254 socios , una cifra cercana al 70% del padrón habilitado , que rondaba los 2.000 votantes , lo que reflejó un alto nivel de participación en una elección clave para el futuro institucional de Godoy Cruz . Mientras se llevaba adelante el recuento de votos, un nutrido grupo de socios e hinchas se concentró en la puerta del estadio Feliciano Gambarte , a la espera de los resultados que definirían a la nueva conducción del club.

Cantidad de votantes por mesa en Godoy Cruz

Mesa 1: 321

Mesa 2: 316

Mesa 3: 306

Mesa 4: 317

Los socios apostaron por la experiencia de José Mansur

La contienda tuvo como protagonistas a Alejandro Chapini, José Mansur y Adrián Sajú, en un escenario de fuerte expectativa y clima participativo. Finalmente, la balanza se inclinó por Mansur, respaldado por su historial dirigencial y por la confianza de una masa societaria que priorizó la experiencia en tiempos de reconstrucción.

En su anterior etapa al frente del club, Mansur fue parte de buenos torneos, con clasificaciones a copas internacionales y una consolidación deportiva que hoy los socios buscan recuperar. Ese antecedente resultó determinante en una votación que se definió voto a voto.

Ascender como prioridad y la incógnita Daniel Oldrá

Con el resultado confirmado, la nueva conducción tendrá como objetivo principal el regreso a Primera División, una meta que aparece como prioridad absoluta en la agenda deportiva e institucional.

En ese contexto, uno de los interrogantes que se abre hacia el futuro es si José Mansur logrará concretar el regreso de Daniel Oldrá, una figura muy identificada con la historia reciente del club y cuyo nombre vuelve a sonar con fuerza en el mundo bodeguero.

La nueva etapa comienza con un mandato claro: ordenar el club, reconstruir lo deportivo y devolver a Godoy Cruz al lugar que supo ocupar en el fútbol argentino, con el respaldo de una masa societaria que se expresó en las urnas y volvió a confiar en un dirigente conocido.

Las propuestas de José Mansur: Toedtli como eje del nuevo proyecto

Dentro de su plataforma electoral, José Mansur dejó en claro que el orden deportivo y el ascenso a Primera División serán los pilares de su gestión. En ese sentido, uno de los puntos centrales de su propuesta es la llegada de Mariano Toedtli como director técnico, con el objetivo de iniciar un proceso sólido y competitivo en la Primera Nacional.

La idea de la nueva conducción es apostar por un perfil de entrenador con conocimiento del club y del fútbol argentino, capaz de armar un equipo protagonista y con identidad, priorizando el rendimiento inmediato sin perder de vista la consolidación institucional.

Desde el entorno de Mansur señalaron que la intención es definir rápidamente el cuerpo técnico, planificar una pretemporada fuerte y conformar un plantel equilibrado, combinando experiencia y juveniles, para pelear el ascenso desde el inicio del campeonato.

El proyecto también contempla fortalecer las divisiones inferiores, optimizar recursos y devolverle al Tomba una línea futbolística clara, en sintonía con la historia reciente del club y con la exigencia de una categoría que no permite improvisaciones.