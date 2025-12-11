11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Este sábado los socios del fútbol del Tomba elegirán nuevas autoridades entre tres listas con proyectos deportivos distintos. Mirá lo que se viene.

El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa uno de los momentos más sensibles de sus últimos 17 años: después de casi dos décadas en Primera División, el descenso reabrió tensiones, generó fracturas internas y dejó al club ante una definición institucional clave. Este sábado, los socios deberán elegir entre tres proyectos que buscan conducir la reconstrucción deportiva y marcar el rumbo del nuevo ciclo.

Todo sobre los candidatos del Tomba

El clima electoral llega cargado y dividido. Una parte importante de la hinchada está molesta con dos de los candidatos, Alejandro Chapini y José Mansur, dirigentes históricos que hoy compiten enemistados entre sí. Sectores del público tombino los señalan como responsables directos del deterioro que terminó en la pérdida de la categoría. La tercera lista, encabezada por Adrián Sajú, intenta instalarse como una opción de renovación frente a un oficialismo fragmentado y un socio que reclama cambios profundos.

Lee además
El Azul defiende el torneo de la Copa Argentina.
a ganar

Copa Argentina: salieron los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú
El 13 de diciembre Godoy Cruz elegirá nueva conducción en medio de versiones y negociaciones abiertas.
sigue la historia

Elecciones en el Tomba: crece el misterio por las listas y los socios habilitados para votar

En este contexto, Chapini, desde Fuerza Tombina, plantea un proyecto deportivo ya en marcha, basado en un plantel protagonista, un liderazgo técnico con experiencia en ascensos y una columna vertebral con identidad y personalidad. Su mensaje central es claro: planificación, convicción y un modelo pensado para volver a Primera División.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1996394182282473487&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Mansur, referente de Unidad Tombina, propone un cambio inmediato en la conducción profesional. Si gana, Mariano Toedtli asumirá de forma automática como nuevo entrenador. Además, remarcó que fue el único candidato que habló personalmente con Omar Asad para informarle que no continuaría en caso de triunfo, marcando su intención de iniciar un nuevo ciclo deportivo desde el primer día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1996394537791709336&partner=&hide_thread=false

Mientras tanto, Sajú, con Primero Godoy Cruz, impulsa un proyecto integral basado en cinco pilares: fútbol con identidad, obras estructurales, modernización de la vida social, jerarquización del fútbol femenino y transparencia institucional con asambleas trimestrales. Es la plataforma que más abarca lo social, deportivo e institucional, con fuerte énfasis en la infraestructura y el rol del socio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bodegue/status/1996387072639422955&partner=&hide_thread=false

Requisitos para votar en las elecciones del Tomba

Sábado 13 de diciembre

De 9 a 18 – Sede del club

Para votar es obligatorio:

  • Ser socio pleno activo o socio vitalicio

  • Tener más de 16 años

  • Contar con 6 meses de antigüedad

  • Tener la cuota al día

  • Presentar DNI

Si cumplís los requisitos pero no figurás en el padrón, debés acercarte a Secretaría para realizar el reclamo correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para su debut en la Copa Argentina 2026

Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y también lo buscan desde la MLS

Causa AFA: la Justicia ordenó allanamientos en un country de Pilar

Sebastián Villa tiene precio por su pase pero ¿Se va de la Lepra?

Las Leoncitas finalistas del Mundial Junior: cuándo juegan la definición y el rol clave de las mendocinas

Champions League: así les fue a los argentinos en la sexta fecha de la fase de grupos

Liga Profesional 2026: confirmado Gimnasia a la Zona A y la Lepra a la B, y hay clásico mendocino

Las Leoncitas buscan la final del Mundial Junior: duelo clave ante China tras el triunfazo ante Alemania

LO QUE SE LEE AHORA
Sebastián Villa, se despidió de Daniel Vila en las redes sociales.
miralo vos

Sebastián Villa tiene precio por su pase pero ¿Se va de la Lepra?

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Un robo en General Alvear con consecuencias inesperadas. video
El mundo del réves

General Alvear: atrapó a un ladrón que le robó, días después el "ladrón"lo denunció y tendrá que enfrentar a la justicia

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes