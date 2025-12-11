Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa uno de los momentos más sensibles de sus últimos 17 años: después de casi dos décadas en Primera División, el descenso reabrió tensiones, generó fracturas internas y dejó al club ante una definición institucional clave. Este sábado, los socios deberán elegir entre tres proyectos que buscan conducir la reconstrucción deportiva y marcar el rumbo del nuevo ciclo.

Todo sobre los candidatos del Tomba El clima electoral llega cargado y dividido. Una parte importante de la hinchada está molesta con dos de los candidatos, Alejandro Chapini y José Mansur, dirigentes históricos que hoy compiten enemistados entre sí. Sectores del público tombino los señalan como responsables directos del deterioro que terminó en la pérdida de la categoría. La tercera lista, encabezada por Adrián Sajú, intenta instalarse como una opción de renovación frente a un oficialismo fragmentado y un socio que reclama cambios profundos.

En este contexto, Chapini, desde Fuerza Tombina, plantea un proyecto deportivo ya en marcha, basado en un plantel protagonista, un liderazgo técnico con experiencia en ascensos y una columna vertebral con identidad y personalidad. Su mensaje central es claro: planificación, convicción y un modelo pensado para volver a Primera División.

ELECCIONES GODOY CRUZ

LISTA "FUERZA TOMBINA"

LISTA "FUERZA TOMBINA"

Presidente: Alejandro Chapini

Vicepresidente primero: Fernando Da Fré pic.twitter.com/lpctCm4nVt — La Página Bodeguera (@bodegue) December 4, 2025 Por su parte, Mansur, referente de Unidad Tombina, propone un cambio inmediato en la conducción profesional. Si gana, Mariano Toedtli asumirá de forma automática como nuevo entrenador. Además, remarcó que fue el único candidato que habló personalmente con Omar Asad para informarle que no continuaría en caso de triunfo, marcando su intención de iniciar un nuevo ciclo deportivo desde el primer día.

ELECCIONES GODOY CRUZ

LISTA "UNIDAD TOMBINA"

LISTA "UNIDAD TOMBINA"

Presidente: José Mansur

Mientras tanto, Sajú, con Primero Godoy Cruz, impulsa un proyecto integral basado en cinco pilares: fútbol con identidad, obras estructurales, modernización de la vida social, jerarquización del fútbol femenino y transparencia institucional con asambleas trimestrales. Es la plataforma que más abarca lo social, deportivo e institucional, con fuerte énfasis en la infraestructura y el rol del socio. ELECCIONES GODOY CRUZ

LISTA "PRIMERO GODOY CRUZ"

LISTA "PRIMERO GODOY CRUZ"

Presidente: Adrián Sajú

Vicepresidente primero: Pablo Gustavo Goycochea pic.twitter.com/Hi0P0j2riQ — La Página Bodeguera (@bodegue) December 4, 2025 Requisitos para votar en las elecciones del Tomba Sábado 13 de diciembre De 9 a 18 – Sede del club Para votar es obligatorio: Ser socio pleno activo o socio vitalicio

Tener más de 16 años

Contar con 6 meses de antigüedad

Tener la cuota al día

Presentar DNI Si cumplís los requisitos pero no figurás en el padrón, debés acercarte a Secretaría para realizar el reclamo correspondiente.